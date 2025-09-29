Campanha  de conscientização sobre a criopreservação é lançada em Sergipe

Uma campanha inédita em Sergipe, com foco na criopreservação de óvulos, espermatozoides e embriões foi lançada. Sob o slogan “Preserve hoje. Viva o amanhã”, a iniciativa busca informar e conscientizar a população sobre a importância do congelamento de gametas como ferramenta de planejamento familiar, além de democratizar o acesso a essa tecnologia que pode mudar vidas. A ideia é da Clínica Fertilità, referência em reprodução humana assistida no estado. A campanha é voltada principalmente para mulheres entre 25 e 40 anos que desejam adiar a maternidade para investir na carreira, casais que enfrentam dificuldades para engravidar agora, mas desejam ter filhos no futuro, homens que planejam vasectomia ou podem passar por tratamentos médicos como quimioterapia.

Segundo Dr. Iuri Telles, ginecologista, especialista em reprodução humana assistida e CEO da Fertilità, a campanha nasce diante da crescente procura por soluções que permitam conciliar projetos pessoais, carreira e maternidade/paternidade.

“O tempo é um fator determinante para a fertilidade. Congelar óvulos, espermatozoides ou embriões é uma forma de preservar não apenas células, mas também sonhos e projetos de vida. Queremos mostrar às pessoas que planejar a fertilidade é um ato de autonomia e liberdade”, destaca o médico.

De acordo com Dra. Andrea Telles, também ginecologista e especialista em reprodução humana assistida e CEO da Fertilità, o principal desafio ainda é desmistificar a criopreservação.

“Muitos pacientes chegam até nós acreditando que o congelamento é algo distante ou inacessível. Nosso papel é mostrar que é um recurso seguro, eficaz e que hoje está ao alcance de quem deseja cuidar da fertilidade. Preservar hoje é garantir que a decisão de ter filhos no futuro seja feita com tranquilidade e segurança”, explica a médica.

Um diferencial da campanha é a preocupação em ampliar o acesso. A Fertilitá firmará parcerias com ONGs oncológicas, oferecendo criopreservação gratuita ou com descontos para pacientes em tratamento contra o câncer.

“Queremos que todos tenham a oportunidade de sonhar com o futuro, independentemente da situação que estejam vivendo no presente. É um compromisso com a ciência, mas também com o lado humano do cuidado”, afirma Dr. Iuri Telles.

Para os médicos responsáveis, mais do que números, o impacto real estará no empoderamento das escolhas reprodutivas.

“Cada óvulo, cada embrião ou espermatozoide preservado representa uma chance a mais de realizar um sonho no futuro. É disso que trata a criopreservação: de dar às pessoas o poder de decidir o momento certo para construir sua família”, conclui Dra. Andrea Telles.

Fonte: Rodrigo Alves, Jornalista, Assessor de Imprensa da Clínica Fertilità. Foto: divulgação.