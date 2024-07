Campanha Julho Amarelo Destaca prevenção e cuidado com as Hepatites Virais

A campanha “Julho Amarelo”, instituída por meio da LEI Nº 7.527/2012 que faz Dia Mundial de Luta Contra as Hepatites Virais. A data é dedicada as campanhas de cuidados, prevenção e controle das hepatites virais. Nela está prevista a Erradicação a hepatite C até 2030 está entre as metas da Organização Mundial de Saúde (OMS).

De acordo com Boletim Epidemiológico de Hepatites Viriais do Ministério da Saúde (MS) foram 756 casos em 2022, com taxa de 0,4 casos por 100 mil habitantes. No período de 2000 a 2022, foram diagnosticados 750.651 casos confirmados de hepatites virais no Brasil. Desse total, o maior percentual e de hepatite C (39,8%), seguido de hepatite B (36,9%) e hepatite A (22,5%).

Ainda de acordo com as autoridades sanitárias, as hepatites B e C podem ser transmitidas por sangue contaminado, sexo desprotegido e compartilhamento de objetos perfurocortantes. “A hepatite C, por sua vez, é transmitida principalmente pelo contato com sangue contaminado. Por isso, é importante evitar o compartilhamento de agulhas, seringas e outros objetos cortantes ou perfurantes, como lâminas de barbear e alicates de unha. Além disso, é fundamental usar preservativos nas relações sexuais para reduzir o risco de infecção”, explicou a presidente a Comissão de Saúde, Higiene, Assistência e Previdência Social da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), a médica e Lidiane Lucena (Republicanos).

A parlamentar explica ainda que, Existem cinco tipos principais de hepatites virais: A, B, C, D e E. Cada uma delas é causada por um tipo diferente de vírus e tem modos distintos de transmissão. As hepatites B e C são as mais preocupantes, pois podem causar doenças crônicas e levar a complicações sérias, como cirrose e câncer de fígado.

“A prevenção é a melhor forma de combater as hepatites virais. Para a hepatite A, por exemplo, é essencial manter bons hábitos de higiene, como lavar as mãos frequentemente e consumir alimentos e água potável. Já a hepatite B pode ser evitada com uma vacina disponível no SUS. Essa vacina é extremamente eficaz e segura, sendo recomendada para todos, especialmente crianças e profissionais da saúde”, explicou a deputada Lidiane Lucena.

Sintomas

Os sinais de alerta das hepatites virais podem variar, mas alguns sintomas comuns incluem cansaço extremo, febre, náuseas, vômitos, dor abdominal, urina escura e pele ou olhos amarelados, o que chamamos de icterícia. Ao apresentar algum desses sintomas, é crucial procurar um médico imediatamente para realizar exames e receber o tratamento adequado.

“A detecção precoce das hepatites virais pode salvar vidas, por isso ter informações sobre o assunto é muito importante. Por isso, é recomendável fazer exames de rotina, especialmente se você pertence a grupos de risco, como profissionais da saúde, pessoas que fazem uso de drogas injetáveis ou quem já teve contato com alguém infectado”, finalizou a deputada estadual Lidiane Lucena.

Foto: Ministério da Saúde

Por Junior Matos