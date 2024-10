Campanha reforça a importância da prevenção contra o câncer de mama

Sociedade Brasileira de Mastologia alerta para a adoção de estilo de vida saudável, diálogo e autocuidado permanente para evitar a doença

Com a chegada do mês de outubro, Sergipe ganha uma nova cor para alertar às mulheres sobre a prevenção ao câncer de mama. A campanha Outubro Rosa é um movimento que ocorre em todo o mundo para despertar e reforçar a ideia que é preciso cuidar da saúde, fazer o autocuidado, ter uma frequência nas consultas preventivas e, caso sejam detectados sinais da doença, iniciar o tratamento o mais rápido possível. Dessa forma, a Sociedade Brasileira de Mastologia – Regional Sergipe (SBM-SE) reforça a mensagem ‘Juntos somos mais fortes’, que destaca a importância da união na luta contra o câncer de mama.

De acordo com presidente da SBM-SE, a médica mastologista Aline Valadão, além de estimular comportamentos para prevenção do câncer de mama, o Outubro Rosa é um momento oportuno para lutar pelo diagnóstico precoce e assertivo, tratamento e reabilitação eficazes.

“A união entre toda a sociedade, em todos os seus setores, é fundamental para expandirmos a mensagem da campanha e transformar vidas, reforçando a ideia que todo mês é preciso estimular o autocuidado, que a doença tem cura e que podemos alcançá-la por meio de avanços médicos, detecção precoce e tratamentos eficazes”, destaca a médica mastologista Aline Valadão, presidente da SBM-SE.

Para a edição de 2024, a SBM vem com uma vasta programação: palestras educativas, podcast Rosa Cast nas redes sociais e o Sábado Rosa, evento voltado para saúde, bem-estar, hábitos saudáveis e lazer no dia 12 de outubro, na praça Governador Marcelo Deda, bairro Farolândia, em Aracaju, a partir das 15 horas.

O movimento internacionalmente conhecido como Outubro Rosa simboliza a luta contra o câncer de mama. Tudo começou nos anos 90 do século XX, quando a Fundação Susan G. Komen for the Cure, de Dallas (Texas – EUA) distribuiu laços cor-de-rosa para os participantes da primeira Corrida pela Cura, promovida anualmente na cidade desde 1990. O câncer de mama é o mais incidente em mulheres, com 75 mil casos novos previstos por ano até 2025, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA).

Durante todo o mês de outubro, a SBM mobiliza toda sociedade quanto à importância do diagnóstico precoce, com a realização de exames preventivos e visitas regulares ao médico. “Nossa missão é engajar com toda a sociedade, com o poder público, entidades, associações comunitárias, escolas, universidades e toda sociedade para disseminar essa importante mensagem que vise o diagnóstico, tratamento e reabilitação do câncer de mama. Esta é a doença que mais compromete a vida das mulheres, entretanto, se diagnosticada precocemente, as chances de cura são gigantes”, afirma Aline Valadão, reforçando o mote ‘Juntos somos mais fortes’.

Fonte e foto assessoria