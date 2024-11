Campeonato Sergipano de Karts 2024 chega a última etapa neste sábado

Após cinco etapas eletrizantes, o Campeonato Sergipano de Karts 2024 chega a sexta e última corrida do ano no próximo sábado, 23, no kartódromo Emerson Fittipaldi, em Aracaju. Os pilotos das categorias Mirim, Cadete, F4 Light, F4 Graduados e F4 Super Sênior se alinharão pela última vez para decidir o campeonato em mais uma disputa emocionante, com horário de largada das baterias finais previsto para às 14h.

Entre os Mirins, Gabriel Biasin, Arthur Maia e Benjamin Gutierrez disputam ponto a ponto a liderança da tabela, entrando na última etapa com tudo em aberto. Nos Cadetes, Nicole Campos, Anthony Benjamin e Melina Gutierrez também chegam com tudo em disputa, visto que os dois últimos estão tecnicamente empatados com 166 pontos na classificação.

Na categoria dos F4 Light, o piloto Philipe Porto lidera, seguido de perto por Marcos Paulo, Inacio Gambatto e Carlos Douglas. Apenas 22 pontos separam o primeiro do quarto colocado. Entre os F4 Graduados, Guilherme Figueiredo, atual campeão, lidera a classificação, seguido por Douglas Dantas e Paulo Sidney, ambos empatados com 151 pontos. Na categoria dos F4 Super Sênior, Nilton Roza chega na última etapa já consagrado campeão.

O evento terá transmissão ao vivo da TV Atalaia e patrocínio da Samam Veículos. A competição é organizada pela Associação Sergipana de Kart e chancelada pela Confederação Brasileira de Automobilismo. A entrada é franca e para acompanhar a classificação completa, visite o site www.kartsergipe.com.br ou acesse @kartsergipe no Instagram.

Fonte e foto Martins Assessoria Digital e Marketing