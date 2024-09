Cardiogeriatra sergipana Loren Andrade coedita obra inédita sobre Cardiogeriatria

No crescente cenário da Geriatria, que acompanha o envelhecimento acelerado da população brasileira, a Cardiogeriatria ganha destaque como uma subespecialidade médica de extrema relevância. Visando atender à demanda por conhecimento mais profundo e especializado na área, a Editora Manole lança o livro Cardiogeriatria – Diagnóstico e Tratamento, editado pela cardiogeriatra sergipana Loren S. O. Andrade, em parceria com o geriatra José Renato Amaral, ambos com formação pela USP.

A obra surge em um momento crucial, uma vez que as doenças cardiovasculares continuam sendo a principal causa de morbimortalidade entre idosos. Um dos grandes desafios para os profissionais de saúde é o diagnóstico preciso dessas doenças em pacientes idosos, que muitas vezes apresentam sintomas atípicos. Além disso, a fragilidade e a polifarmácia que acometem essa população dificultam ainda mais a escolha do tratamento adequado. Esses e outros temas, incluindo novas abordagens e tratamentos, são discutidos de forma pioneira no livro, com capítulos inéditos que não foram abordados em outras publicações da área.

Loren Andrade, natural de Sergipe e cardiogeriatra pelo Instituto do Coração (InCor/USP), se destaca na liderança deste projeto. O livro reúne autores de todo o Brasil, com ênfase na participação de médicos sergipanos, incluindo cardiologistas, geriatras e nefrologistas. Ao todo, dez profissionais do estado contribuíram para enriquecer a obra, reforçando o protagonismo de Sergipe na produção científica nacional.

O lançamento do livro ocorrerá durante o Congresso Brasileiro de Cardiologia, em Brasília, no próximo dia 21 de setembro. A Editora Manole promove o evento “Sarau da Cardiogeriatria”, que contará com uma aula especial ministrada pelos editores Loren Andrade e José Renato Amaral. Na ocasião, será discutido como a síndrome de fragilidade no idoso pode influenciar diretamente no tratamento de doenças cardiovasculares, um tema de grande relevância para a prática clínica atual.

A participação de Loren Andrade na edição desta obra consolida ainda mais sua carreira e reforça a importância de Sergipe no cenário da saúde nacional.

Texto e foto Márcio Rocha