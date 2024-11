Carreta do Homem oferta serviços no Espaço Cuidar no Santa Maria

A Secretaria do Estado da Saúde (SES), em parceria com a Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), promoveu nesta segunda-feira, 18, uma ação alusiva ao Novembro Azul no Espaço Cuidar, com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Na ocasião, foram ofertadas consultas com clínico geral, urologista e exames de ultrassonografia para o público masculino que reside no bairro Santa Maria e regiões próximas.

“Nosso objetivo é facilitar o acesso a exames que possibilitam um diagnóstico precoce, aumentando as chances de cura e, consequentemente, melhorando a qualidade de vida. É fundamental cuidar da saúde da próstata e das vias urinárias”, explicou a responsável técnica pela Unidade Móvel de Saúde do Homem, Samira Almeida.

O diagnóstico precoce do câncer de próstata é fundamental para aumentar as chances de tratamento bem sucedido e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. A detecção antecipada permite identificar a doença em estágios iniciais, quando ainda está mais restrita e menos agressiva. É essencial que todos os homens, especialmente aqueles com fatores de risco, se informem e realizem exames regularmente.

O aposentado Valdomiro de França aprovou a ação pela facilidade de fazer os exames. “A saúde é nosso bem precioso e cuidar dela é essencial para viver com qualidade. Muitas vezes, a correria do dia a dia nos faz esquecer de cuidar de nós mesmos, mas é preciso lembrar que a prevenção é o melhor caminho”, finalizou.

“É fundamental trazer a carreta do homem para a comunidade, pois isso facilita a vida de todos nós que, muitas vezes, não temos tempo para ir a outro local. Com os exames disponíveis na comunidade, fica impossível ignorar essa oportunidade. Eu sempre faço meus exames de prevenção e reconheço a importância desse cuidado para a nossa saúde”, ressaltou o autônomo Silvino Camilo.

Foto: Valter Sobrinho