Cehop conclui fiscalização das obras de restauração do prédio do Museu Histórico de Sergipe

O Governo de Sergipe, por meio da Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas (Cehop), em parceria com a Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), concluiu a fiscalização das obras de restauração e revitalização do prédio que abriga o Museu Histórico de Sergipe (MHS). Localizada na Praça São Francisco, em São Cristóvão, a edificação construída no século XVIII e tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) foi sede do governo quando a cidade ainda era a capital do Estado, além de já ter abrigado cadeia, escola, hospital e residência particular.

Os serviços no espaço de 1.363,82 m² receberam investimentos na ordem de R$ 1.357.492,14, e contemplaram a restauração da estrutura em madeira da cobertura, paredes e esquadrias, recuperação do forro e da estrutura de suporte em madeira, do reboco interno e externo, muro interno, piso, escadaria do pátio interno, substituição das instalações elétricas, além da pintura interna e externa da edificação.

“O prédio faz parte da história de São Cristóvão e, por conseguinte, de Sergipe, uma vez que já foi sede de órgãos públicos. Dessa forma, além de seguir o padrão estabelecido em nossas fiscalizações, tivemos o comprometimento em monitorar cada detalhe e assegurar que todas as características originais fossem preservadas, reforçando o comprometimento do Governo do Estado em zelar pelo patrimônio público, ressalta o diretor-presidente da Cehop, Jorge Henrique Souza.

Engenheira civil da Cehop e fiscal da obra, Marilu Guimarães destaca que a restauração seguiu todas as determinações exigidas. “Por ser um prédio tombado e possuir detalhes específicos, os trabalhos seguiram critérios minuciosos. No entanto, a equipe técnica da Cehop junto aos profissionais do IPHAN asseguraram a precisão dos serviços e, como resultado, a revitalização do prédio representa um avanço na preservação do patrimônio histórico de Sergipe”, avalia.

Morador de São Cristóvão, o aposentado Gilvan Mendes também observou a execução da obra e a fiscalização por parte do órgão estadual. “Acreditava no sucesso do projeto porque via sempre o pessoal da Cehop monitorando os serviços e isso dava confiança pra gente que mora aqui, pois assim dava pra perceber que os trabalhos de preservação desse nosso patrimônio estariam garantidos”, declara.

História

Fundado em 1960 com o objetivo de preservar a história do povo sergipano, o museu é considerado o equipamento histórico e cultural mais antigo do Estado e tem como grande parcela do seu público, estudantes que visitam as exposições ou utilizam os acervos para pesquisas, gerando novas informações e abordagens. O acervo do MHS é composto por mobiliários, moedas raras, mapas, armas, decorações, entre outros objetos, além de pinturas de grandes nomes da história da arte no Brasil.

Foto: Ascom Cehop