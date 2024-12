Centro de Excelência de Canindé tem projetos de destaque em feira científica no Peru

O Centro de Excelência Dom Juvêncio de Britto, localizado no município de Canindé de São Francisco, participou do 1° Encontro de Clubes de Ciência e Tecnologia, realizado em Cusco, no Peru, entre os últimos dias 28 e 30 de novembro. A escola foi representada por dois projetos inovadores: ‘Bullying Fora de Jogo’ e ‘Farma-Sertão’, ambos desenvolvidos por alunos e professores da unidade escolar.

O evento reuniu estudantes e pesquisadores de diferentes países da América Latina, promovendo o intercâmbio de conhecimentos científico e cultural, com foco em soluções que impactem positivamente as comunidades locais.

O projeto ‘Farma-Sertão’, que busca desenvolver medicamentos a partir de plantas típicas do sertão sergipano, conquistou o 1° lugar na categoria Ciências Biológicas e de Saúde. Com um olhar voltado para a valorização da biodiversidade regional e a promoção da saúde em áreas rurais, ele foi elogiado pelo júri técnico por sua relevância e aplicabilidade.

Já o projeto ‘Bullying Fora de Jogo’, iniciativa que utiliza práticas esportivas para combater o bullying e promover a inclusão nas escolas, recebeu o 2° lugar na categoria Ciências Sociais e Humanas. A iniciativa ainda garantiu credenciais para representar o Brasil em futuras feiras científicas no México e na cidade de Trujillo, no Peru.

A professora do Centro de Excelência Dom Juvêncio de Britto, Lark Soany, destacou a importância da participação da escola na feira. “Participar deste evento foi uma experiência incrível. Desde 2019, eu sonhava em levar nossos projetos ao Peru, e finalmente conseguimos. Mais do que compartilhar as iniciativas desenvolvidas no Dom Juvêncio de Britto, tivemos a chance de aprender e crescer”, afirmou.

Lark Soany ressaltou que todos ficaram impactados com o amor dos peruanos por suas tradições e o orgulho que demonstram por sua terra. “Vivenciar essa rica cultura, explorar lugares fascinantes, e sentir a cada passo que estávamos imersos em páginas de livros de história e geografia foi algo único. Aprendemos muito sobre a cultura Inca, contemplamos paisagens de tirar o fôlego, fizemos amizades valiosas e conhecemos pessoas extremamente inspiradoras”, comentou a professora.

Já a aluna Anyaline Santos Souza, do 1° ano do Ensino Médio na unidade, destacou que participar da feira foi uma das experiências mais marcantes da sua vida. “Representar o projeto ‘Bullying Fora de Jogo’ em um evento tão grandioso foi uma oportunidade única de compartilhar nossa mensagem e aprender com pessoas de diversas culturas e iniciativas inspiradoras. Esse reconhecimento é fruto do trabalho árduo de toda a equipe e do apoio incondicional de nossos orientadores, Alex Alves e Lark Soany Santos”, disse ela.

O reconhecimento internacional é uma prova de que a educação pública pode ser um espaço de inovação e excelência. Foi o que ressaltou a diretora do Centro de Excelência Dom Juvêncio de Britto, Rubia Silva Chagas: “Essas conquistas reforçam que o trabalho desenvolvido no chão da escola, com dedicação de professores e alunos, está em um nível de excelência. Competir em eventos internacionais é um marco que nos enche de orgulho e fortalece a nossa missão de transformar a vida dos nossos jovens pela educação”.

A experiência adquirida em Cusco inspira outros estudantes da rede pública estadual de ensino a ingressarem no mundo da ciência e da tecnologia, mostrando que com esforço e dedicação, a educação pública pode alcançar patamares globais.

Foto: Divulgação Unidade Escolar