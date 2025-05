Centro de Excelência Profª Maria das Graças Menezes retoma as aulas na segunda

O Centro de Excelência Professora Maria das Graças Menezes Moura, localizado no município de Itabi, Diretoria Regional de Educação Médio Sertão Sergipano (DRE 5), está entre as 40 escolas em processo de reforma e ampliação. Com a necessidade de realocar os estudantes, professores e equipe diretiva, o Departamento de Engenharia de Manutenção Predial (Demap) realizou adequações no prédio temporário para proporcionar conforto aos estudantes, professores e equipes. Após a ligação definitiva da rede elétrica para instalação dos aparelhos de ar-condicionado, as aulas serão retomadas na próxima segunda-feira, 12, sem comprometer o ano letivo.

As alterações necessárias nos prédios foram finalizadas em março, restando fazer apenas a ligação definitiva realizada pela Energisa na última quinta-feira, 8, para o funcionamento com qualidade dos serviços e infraestrutura no prédio temporário.

A diretora da Diretoria Regional de Educação (DRE) 5, Elaine Tomé, responsável pelo Médio Sertão sergipano, reforça que o ano letivo não sofrerá alterações. “Para garantir que o aprendizado dos estudantes não seja prejudicado e que estes dois meses sejam recuperados, a DRE 5 elaborou estratégias de adaptação da nova rotina escolar, a exemplo de oferta de suporte pedagógico e emocional, além de metodologias de reforço para manter o ritmo no ano letivo”, afirma.

Segundo a diretora da instituição, Lúcia Gerônimo, na segunda será realizado o acolhimento dos alunos e nos próximos dias acontecerá a reunião com os pais. “Faremos o acolhimento dos alunos dos primeiros anos na próxima segunda, além da reunião com os pais para informar como serão as ações realizadas durante o ano letivo, como projetos, gincanas, olimpíadas, avaliações externas e palestras”, reforça a diretora da instituição.

Maria da Graças

A reforma total do Centro de Excelência iniciou para que tão logo os alunos possam retornar ao prédio original com toda a qualidade que a unidade escolar já oferta, inclusive recebendo prêmios nacionais de gestão.

Com um total de 166 alunos, o centro de excelência é a única escola estadual do município. A escola atende aos alunos do Ensino Médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA). A reforma da unidade educacional tem prazo de finalização em fevereiro de 2026 e possui um valor contratual de R$ 3.966.242,98.

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seed), já inaugurou 68 obras entre escolas reformadas e quadras poliesportivas em 28 meses. Neste período, já são 192 escolas climatizadas, 69 escolas no processo de aumento de carga elétrica para receber o sistema de climatização, sete em licitação e 43 com os projetos a serem licitados. Já foram instalados mais de 3.240 aparelhos de ar-condicionado. A previsão é de que até o final de 2026 todas as escolas estaduais estejam climatizadas.

Foto: Seed