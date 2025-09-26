Hemodinâmica do Huse já realizou mais de 700 procedimentos voltados ao cuidado cardiovascular

O Centro de Hemodinâmica Dr. José Augusto Soares Barreto, do Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse), tem se destacado na assistência voltada às linhas de cuidado cardiovascular. O serviço, que possui pouco mais de três meses de funcionamento, já contabiliza mais de 700 procedimentos entre cateterismo, angioplastias cardíacas, arteriografias, angiografias de vasos periféricos, implantes de marca-passo, entre outros.

A linha de cuidado na especialidade de cirurgia vascular, por exemplo, é direcionada ao diagnóstico e tratamento, garantindo que usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) tenham acesso a procedimentos como arteriografia e angioplastia de vasos periféricos, como explica o cirurgião vascular João Chaves. “Inicialmente, o perfil dos pacientes atendidos é composto por aqueles que dão entrada diretamente na unidade, mas a nossa expectativa é de ampliar o atendimento para os pacientes provenientes de toda a Rede Hospitalar estadual”, enfatizou.

Segundo o médico, a oferta do serviço tem contribuído para a redução da fila de espera. “Temos obtido ótimos resultados em um âmbito geral, com boa recuperação e alta hospitalar dos pacientes”, acrescentou.

Um dos beneficiados foi Irineu Joaquim de Souza, 57 anos, morador do bairro Lamarão, em Aracaju. Portador de doença arterial obstrutiva periférica, ele foi internado no Huse após uma infecção bacteriana e passou por arteriografia e angioplastia. “Fui bem atendido, a estrutura está maravilhosa. Foi Deus que colocou as pessoas certas no meu caminho. Todos me trataram muito bem”, relatou emocionado.

Até o momento, já foram contabilizados mais de 150 procedimentos destinados ao tratamento de pacientes com doenças arteriais obstrutivas periféricas e, de acordo com o responsável técnico da Cirurgia Vascular do Huse, Ronmel Lisboa, a criação do Centro de Hemodinâmica permitiu ampliar a resolutividade e acelerar o atendimento. “Conseguimos fechar esse ciclo e, também, diminuir o tempo de internamento, o tempo que vai fazer o exame e o tempo de tratamento. Com isso, conseguimos, na verdade, tratar o paciente com mais eficácia e reduzir cirurgias mutiladoras, amputações maiores e dando uma qualidade de vida melhor ao paciente que dá entrada no nosso hospital”, comentou.

Impactos positivos

O Centro de Hemodinâmica integra a linha de cuidado estruturada pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), que contempla desde o diagnóstico precoce até o tratamento definitivo de condições graves, como o Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) e as doenças arteriais obstrutivas periféricas. Todos os procedimentos são oferecidos pelo SUS, garantindo atendimento gratuito, especializado e humanizado à população.

