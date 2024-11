Centro Estadual de Idiomas inicia curso de imersão em inglês e espanhol

A sede do Centro Estadual de Idiomas (CEI), em Aracaju, foi palco do primeiro encontro do curso de Imersão em Línguas Inglesa e Espanhola, criado para jovens da rede estadual que desejam aprofundar seus conhecimentos linguísticos e culturais. Nesse primeiro momento, o curso foi destinado aos participantes da primeira turma do programa Sergipe no Mundo que estiveram no Reino Unido, Irlanda e Espanha. A ação visa não apenas ao ensino do idioma, mas também à promoção de experiências culturais enriquecedoras.

A primeira aula aconteceu com as presenças de 23 alunos, sendo 15 de Espanhol e oito de Inglês. As disciplinas foram ministradas pelos professores Matheus Ribeiro Menezes (Espanhol) e Marcela Menezes Prado (Inglês).

Com uma carga horária de quatro semanas, o curso oferece duas horas semanais de aula para cada idioma, proporcionando uma jornada educativa dinâmica e interativa. Durante as aulas, os estudantes exploram desde as estruturas básicas de comunicação até aspectos culturais, curiosidades e expressões idiomáticas, além de atividades práticas como jogos, storytelling, quizzes e role plays. O objetivo é que o aprendizado da gramática seja leve e envolvente, estimulando a prática em situações reais e divertidas.

O coordenador geral do CEI, Waldiney Santos, destacou o entusiasmo com os primeiros resultados da iniciativa. “Todo trabalho desenvolvido pela equipe tem o objetivo de preparar os estudantes da rede pública estadual para que, no futuro, isso possa ampliar as oportunidades dos alunos”, afirma o coordenador, ressaltando o potencial transformador do curso para a vida pessoal e profissional dos jovens. “Estamos muito satisfeitos com o resultado desse primeiro encontro, pois todo o trabalho desenvolvido por sua equipe tem como objetivo preparar os estudantes da rede estadual para que, no futuro, avancem nas experiências culturais resultantes da apropriação de uma segunda língua”, complementa.

A diretora do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional (Dase), Eliane Passos, também celebrou o início do curso. “Essas aulas marcam o pontapé inicial para o funcionamento do CEI. Tivemos essa primeira experiência com os estudantes que participaram do intercâmbio do Sergipe no Mundo, e acreditamos que essa é uma oportunidade para manter viva a experiência linguística que viveram”, ressaltou.

Para Marina Isabela, aluna intercambista do Sergipe no Mundo, estudante do Colégio Estadual Prefeito Anfilófio Fernandes Viana, em Umbaúba, a expectativa é alta. “Espero que essa experiência nos torne mais confiantes e capacitados para enfrentar desafios pessoais e profissionais em um mundo cada vez mais globalizado. Estou ansiosa para aproveitar ao máximo essa oportunidade e ver nosso crescimento como grupo e como indivíduos”, compartilha a estudante.