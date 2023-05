Cerca de 20 mil alunos da rede estadual participam da Avaliação de Fluência 2023

Sergipe teve a maior participação efetiva dos estudantes entre todas as edições realizadas e aumentou o número de estudantes leitor iniciante e leitor fluente. Resultados da etapa diagnóstica já está disponível

A Secretaria de Estado da Educação e da Cultura, por meio da Secretaria Executiva, e em parceria com o Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora (CAED/ UFJF), divulgou nesta segunda-feira, 22, o resultado da Avaliação de Fluência 2023.

Considerando a rede pública de ensino, Sergipe teve a melhor participação efetiva entre as últimas edições realizadas. Dos 22.394 estudantes previstos, 19.787 realizaram a avaliação, correspondendo a uma taxa percentual de 88%. Isso significa dizer que a melhora se estende às redes, quando analisadas separadamente. A rede estadual obteve uma taxa de 90% – dos 3.140 alunos, 2.834 compareceram à avaliação. Já as redes municipais tinham previstos 19.254 estudantes e 16.953 participaram efetivamente, correspondendo a 88%”.

Os resultados também foram melhores quando comparados com os de 2022. Em linhas gerais, independentemente da rede, houve uma desaceleração no percentual do perfil pré-leitor, um aumento nos números de leitor iniciante e uma pequena aceleração em leitor fluente. Cabe destacar que houve uma significativa concentração de estudantes no nível 4, do perfil pré-leitor, o que significa, em breve, uma qualificação nos dados de leitor iniciante.

Os resultados detalhados podem ser encontrados na Plataforma Parc Fluência. A Fluência 2023 em Sergipe está dividida em três etapas: A Diagnóstica, já realizada e com os resultados consolidados; a Formativa, que consiste em aferir a evolução dos estudantes, a partir dos dados da primeira etapa; e a Somativa, cujo objetivo será perceber o desenvolvimento da fluência leitora ao longo do ano, ocorrendo de forma censitária, por meio do uso do aplicativo.

Para a professora Amanda Vieira, chefe do Serviço de Gestão do Sistema de Avaliação Educacional (Segsae/Seduc), em 2023, houve um aumento expressivo na taxa de participação da Avaliação Diagnóstica de Fluência das Redes Públicas Municipais e Estadual, o que permite um olhar mais fidedigno do cenário da fluência leitora no ciclo de alfabetização. “O diagnóstico possibilita analisar a fluência dos alunos em três níveis, e os resultados são disponibilizados por redes, escolas, turmas e alunos, sendo uma importante ferramenta de gestão administrativa e pedagógica para a melhoria dos indicadores”, destacou.

Fluência em leitura

A etapa diagnóstica da Avaliação de Fluência 2023 foi realizada nos períodos de 04/05 a 14/05 e de 18/05 a 28/05, com as escolas das redes públicas estadual e municipais de Sergipe que ofertam o 2º ano do Ensino Fundamental.

A fluência aferiu o desempenho dos estudantes em leitura de palavras e textos em Língua Portuguesa, por meio do uso de aplicativo específico, por meio do qual foram feitas as gravações das leituras dos estudantes. Os dados gerados pelos instrumentos avaliativos são utilizados, a fim de diagnóstico, para o Programa Alfabetizar pra Valer do estado de Sergipe e permitem identificar o nível de leitura dos alunos, possibilitando a implementação de ações que contribuam para o desenvolvimento de novas habilidades.

Segundo a professora Joniely Cruz, diretora da Coordenadoria de Estudos e Avaliação Educacional (Ceave), é importante que os gestores escolares, coordenadores pedagógicos e professores considerem os resultados para planejarem ações assertivas para melhorar a aprendizagem dos estudantes.

Ela ainda informou que a Seduc oportunizará momentos de formação através da Assessoria de Colaboração e Assistência aos Municípios (Ascam) e do Serviço de Ensino Fundamental (SEF), para as equipes gestoras das escolas, técnicos regionais e coordenadores do Programa Alfabetizar pra Valer, para em seguida, esse público multiplicar a formação para os professores.

Foto: Arquivo/Maria Odília

Assessoria de Comunicação da SEDUC