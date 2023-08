Chef Júlia Carvalho comanda aula-show gratuita sobre churrasco em Aracaju

Evento integra a programação do festival Carnivoria, que acontece neste final de semana, 12 e 13 de agosto, no Shopping Jardins

O Shopping Jardins convida toda a família para celebrar o Dia dos Pais do jeito que todo brasileiro adora: saboreando um delicioso churrasco, ao lado das pessoas queridas e ao som de música boa ao vivo. No sábado e domingo, 12 e 13 de agosto, das 12h às 22h, acontece o festival Carnivoria e quem desembarca na capital sergipana é a chef Júlia Carvalho.

No sábado, 13 de agosto, às 15h15, a especialista em churrasco comanda aula-show gratuita. Apaixonada por carnes e churrasco, Júlia especializou-se no Brasil e no exterior em diferentes tipos de preparo, como parrilla, fogo de chão, varal e defumação, e, durante o encontro, irá compartilhar dicas fundamentais para se fazer uma saborosa carne assada na brasa.

A chef participa de grandes festivais por todo o Brasil e pelo mundo, é instrutora de BBQ no time da Kings Barbecue e a única mulher na equipe brasileira de competição internacional de BBQ, além de ser membro e juíza certificada de competição pela KCBS (Kansas City Barbecue Society).

Churrasco e diversão para as famílias

O festival Carnivoria é realizado no Estacionamento C do Shopping Jardins, próximo à Portaria C (Praça de Alimentação Arcos) e o acesso é gratuito. Estações com cortes especiais, opções vegetarianas, cervejas artesanais, drinques, shows ao vivo e Praça Lúdica para as crianças integram as atrações do evento.

No sábado e domingo, das 12h às 22h, o público terá a oportunidade de saborear costela de chão preparada pelo chef André MPC; cupim feito no varal por Nando Grill; carne de sol do Joco´s; porchetta do Big Nery; salmão pranchado da chef Nanda; bife ancho da chef Natasha; burguer da Minah; texas brisket do chef Leonidas; costelinha BBQ do chef Thiago; linguiça e choripan de Milena Nascimento; legumes e pão de alho assados por Philippe Bahia e arroz carreteiro de Gil Aubert.

Música ao vivo

O melhor do rock n´roll, interpretado ao vivo por bandas e artistas de destaque da cena musical sergipana, dá o tom do festival. Confira a line-up deste fim de semana:

Sábado, 12 de agosto

13h – Banda Rádio Pirata

15h15 – Aula-show com a chef Júlia Carvalho

16h – Rock 79

19h – Banda Mr. Skull

Domingo, 13 de agosto

13h – Superhits

16h – Sharkattack

19h – Newrox

Carnivoria

O quê? Festival de churrasco com superchefs assadores, cortes especiais, cervejas artesanais, drinques, espaço kids e shows ao vivo com bandas de rock. No sábado, às 15h15, acontece aula-show com a chef Júlia Carvalho.

Quando? 12 e 13 de agosto (sábado e domingo), das 12h às 22h.

Onde? Estacionamento C (entre as Portarias C e D) do Shopping Jardins – Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, Aracaju | SE.

Quanto? Acesso gratuito.

Mais informações? (79) 2107-5555 | shoppingjardins.com.br | @ShoppingJardins.

Foto: Arquivo Pessoal (da Chef) e Victor Caldas (do evento).

