Cine Walmir Almeida celebra o Dia dos Namorados com programação especial

Na semana em que se comemora o Dia dos Namorados, o Cine Walmir Almeida, localizado no Centro Cultural de Aracaju, preparou uma programação temática voltada ao cinema romântico, com destaque para três filmes que exploram diferentes facetas do amor. As sessões especiais serão exibidas no dia 12 de junho, data em que também será promovida uma ação de incentivo ao público, como forma de celebrar a data e de tornar a experiência ainda mais marcante para os casais.

Entre os destaques da programação romântica estão o drama italiano “Segredos”, que narra uma relação marcada por confissões e consequências duradouras; a fábula moderna “Teleférico do Amor”, ambientada nas montanhas da Geórgia; e a comédia romântica francesa “June e John”, novo filme de Luc Besson. As sessões estão distribuídas ao longo do dia e fazem parte da proposta do Cine Walmir Almeida de ofertar ao público uma curadoria diferenciada, com obras que não costumam circular nas grandes redes de exibição.

Para marcar a data, será realizada uma promoção encantadora para casais que quiserem viver (e reviver) a magia do cinema juntinhos. No dia 12, os casais que assistirem a uma sessão de cinema e registrarem sua visita nas redes sociais marcando @cinemadocentro e @avbrproducoes, receberão um par de ingressos para voltar e assistir a outro filme em até 30 dias. A programação romântica se estende também para o fim de semana, com reprises de alguns desses títulos no sábado e no domingo.

Programação completa

A programação semanal do Cinema do Central combina novidades com títulos que permanecem em cartaz e seguem atraindo o público. Filmes como “Ritas”, documentário sobre a trajetória de Rita Lee; “Homem com H”, cinebiografia de Ney Matogrosso; a animação “Memórias de um Caracol”; o documentário “Lampião, Governador do Sertão” e o drama francês “Entre Dois Mundos”, estrelado por Juliette Binoche, continuam em exibição e reforçam o compromisso da curadoria com obras de qualidade artística e diversidade temática.

Entre as estreias da semana, o destaque vai para “Eros”, documentário brasileiro que propõe uma reflexão sobre amor, sexo e intimidade a partir do universo dos motéis, reunindo relatos de frequentadores de diferentes regiões do país. O filme, que será exibido pela primeira vez na próxima segunda-feira, às 18h10, é uma das novidades que dialogam diretamente com o tema da semana: o Dia dos Namorados.

Reaberto recentemente após uma requalificação do espaço, o Cine Walmir Almeida tem se consolidado como uma referência de cinema de rua em Aracaju, apostando em uma programação que valoriza o cinema nacional, as produções independentes e filmes de relevância internacional. O projeto é resultado da execução do Termo de Colaboração com Organização da Sociedade Civil, com recursos da Lei Paulo Gustavo, em uma parceria entre a AVBR Produções, via edital 006/2023, Tarcísio Duarte/Audiovisual, pela Funcap, Governo de Sergipe, Governo Federal, e o Terreiro São Lázaro, por meio do edital 011/2023 da Funcaju/PMA.

Os ingressos custam R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira), à venda diretamente na bilheteria do cinema, sempre a partir de uma hora antes de cada sessão. A programação completa e outras informações podem ser consultadas no site www.cinemadocentro.com.br e nos perfis no Instagram: @cinemadocentro e @avbrproducoes.

Foto: Amós Araújo

Assessoria de Comunicação – AVBR Produções