Cirurgia ortognática corrige deformidades faciais e fortalece a saúde emocional dos pacientes

A cirurgia ortognática é um procedimento da área bucomaxilofacial indicado para corrigir discrepâncias entre os ossos da face e da arcada dentária, como prognatismo, quando o queixo é proeminente, e retrognatismo, quando é retraído. Além de restaurar funções essenciais como mastigação, respiração e fala, a técnica tem se consolidado como aliada da saúde mental, impactando diretamente na autoestima e no bem-estar. A conexão entre corpo e mente ganha ainda mais relevância neste mês de setembro, marcado pela campanha nacional que destaca a importância dos cuidados com a saúde mental.

Um estudo publicado em 2023 no Brazilian Journal of Case Reports aponta que a insatisfação com a aparência facial é uma das principais motivações para que jovens busquem a cirurgia ortognática, refletindo a estreita relação entre autoimagem e autoconfiança. Esses fatores psicológicos se somam aos benefícios clínicos do procedimento, que melhora mastigação, respiração e fonação, favorecendo noites de sono mais tranquilas e aliviando dores orofaciais.

Em Sergipe, o cirurgião bucomaxilofacial Lucas Guerzet, responsável por introduzir uma técnica minimamente invasiva no estado, ressalta que os benefícios da cirurgia vão além da estética. “A cirurgia promove ganhos funcionais importantes, mas, ao tornar o rosto mais harmônico, também permite que o paciente se sinta mais integrado socialmente, sem carregar o estigma de uma deformidade visível”, afirma.

O impacto da ortognática se estende ao campo psicossocial. Segundo o especialista, o procedimento não deve ser visto apenas como uma promessa de beleza: a principal transformação está em devolver ao paciente a sensação de pertencimento, reduzindo estigmas e possibilitando que ele seja percebido como “comum” em seu convívio social.

Essa mudança se reflete nos relatos de familiares e pacientes, que descrevem transformações significativas no estilo de vida. “Pessoas que antes se isolavam ou evitavam atividades sociais passaram a se engajar mais em viagens, trabalho, esportes e momentos de lazer após a cirurgia, evidenciando um resgate da confiança e da autonomia”, relata Lucas.

Nesse contexto, a cirurgia ortognática funciona como uma ferramenta complementar de promoção da saúde mental. Ao corrigir deformidades que causam sofrimento físico e emocional, o procedimento contribui para reduzir fatores de risco psicossociais. “Profissionais que atuam na estética facial têm um papel fundamental. Nem sempre resolvemos todos os problemas de um paciente, mas podemos eliminar fatores que pesavam em sua autoestima e contribuíam para sua tristeza. Isso já representa um passo importante rumo a uma vida mais equilibrada e feliz”, conclui o cirurgião.

Sobre Lucas Guezert

Graduado em Odontologia pela Universidade Federal de Sergipe (UFS) e especialista em Cirurgia Bucomaxilofacial pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Lucas Guerzet é mestre e doutorando pela UFS.

Possui treinamento cirúrgico pelo Hospital Az Sint-Jan Brugges na Bélgica, onde aprimorou procedimentos que já desenvolvia e trouxe para o Brasil/Aracaju um novo conceito em cirurgia ortognática, com novas técnicas e maior refinamento estético; avanços em planejamento virtual para cirurgia maxilofacial e o pioneirismo em cirurgia ortognática minimamente invasiva.

Além de atuar como professor de Cirurgia Oral no Instituto Gois Aguiar, Lucas Guerzet trabalha no Serviço de Urgência do Hospital Unimed, em conjunto com os cirurgiões Dr. Breno Barbosa e Dr. Mark Jon Sabey, na realização de diversos procedimentos, em especial, cirurgias ortognáticas e artroscopia da articulação temporomandibular (ATM).

Texto e foto NV Comunicação