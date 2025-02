Climatização avança nas escolas estaduais do município de Barra dos Coqueiros

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seed), segue trabalhando para atingir a meta de 318 escolas climatizadas em todo o estado por meio do programa ‘Sinta o Clima’. No município de Barra dos Coqueiros, na grande Aracaju, as três escolas integrantes da Rede Pública Estadual de Ensino já estão em fase de conclusão do processo de instalação de ar-condicionado nas salas de aula. Ao todo, foram investidos R$ 1.477.534,76 no aumento de carga, aquisição e instalação de equipamentos.

O Centro de Excelência Dr. Carlos Firpo, localizado na Avenida Oceânica, já está 100% climatizado. Com um investimento de R$ 592.718,56, a unidade escolar em tempo integral conta, atualmente, com 32 aparelhos de ar-condicionado, que garantem conforto térmico para mais de 500 alunos do Ensino Médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA), além dos profissionais da educação.

O diretor Jorge Rollemberg comenta que a climatização deixou de ser um simples conforto para se tornar uma necessidade para a qualidade do ensino na escola. “No Dr. Carlos Firpo, acreditamos que um ambiente adequado é fundamental para o aprendizado e o bem-estar de nossos alunos e professores. Com salas climatizadas, criamos condições mais favoráveis para o aprendizado, proporcionando conforto térmico e melhorando a permanência dos alunos na escola. Um espaço climatizado favorece a interação, a disciplina e o engajamento dos estudantes, impactando positivamente o seu desenvolvimento acadêmico e pessoal. A educação transforma vidas, e oferecer um ambiente digno para aprender é um compromisso que deve ser assumido por todos”, frisou.

Para os estudantes da 3ª série do Ensino Médio, Jamerson Ray de Souza e David Rodrigues Santos, ambos com 17 anos, as transformações positivas dos últimos anos são perceptíveis. “Estamos nesta escola há três anos e percebemos os avanços na infraestrutura. Em outros tempos, passamos por várias dificuldades aqui. Mas, hoje, estamos podendo estudar em uma escola climatizada, pintada, renovada e transformada para o nosso crescimento”, disse Jamerson. Seu colega David complementou: “É um grande avanço, porque quando chegamos aqui, no primeiro ano, tínhamos apenas dois ventiladores na sala. Agora, estamos sentindo esse clima agradável, algo que achávamos impossível. Muitas vezes duvidamos, achamos que não aconteceria. Mas chegou, e veio para melhorar o nosso colégio”.

Localizada no bairro Atalaia Nova, a Escola Reunidas Coelho Neto está na fase final de instalação da climatização. Ela conta com turmas do 1º ao 5º ano do ensino fundamental e recebeu um investimento total de R$ 203.429,02 para atender às necessidades não apenas dos alunos, mas também de toda a equipe escolar. A gestora da escola, Isabela Serra, comenta que a melhoria vinha sendo aguardada pela equipe. “Apesar de estarmos no litoral, a arquitetura da nossa escola não favorece a ventilação natural. E, para nós, é fundamental proporcionar um ambiente confortável e propício ao aprendizado dos nossos alunos. Estamos esperançosos de que, com a climatização, a concentração dos estudantes melhore e tenhamos resultados significativos em nossos indicadores de aprendizagem”, disse Isabela.

O Colégio Estadual José Franklin, que atende à população do Conjunto Prisco Viana e arredores oferecendo Ensino Fundamental – anos finais, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos para 762 estudantes, também faz parte do Sinta o Clima. Para garantir o conforto térmico das 15 salas de aula e demais ambientes da escola, está em fase final de instalação os 46 aparelhos de ar-condicionado, totalizando um investimento de R$ 681.387,18.

A diretora Wanderleya Moura comenta que o investimento do Governo de Sergipe na climatização da escola tem sido elogiado por toda a comunidade escolar. “Já passamos pelo processo de aumento da carga elétrica e, agora, estamos na fase de instalação dos aparelhos. Esperamos que, na próxima semana, tudo esteja em pleno funcionamento. Esse é um desejo tanto dos alunos quanto da equipe escolar”, afirmou Wanderleya.

Programa Sinta o Clima

A iniciativa, criada pelo Governo de Sergipe por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seed), já promoveu a climatização de 164 escolas da Rede Estadual e tem como meta atingir as 318 unidades de todo o estado até dezembro de 2026. Além das escolas já climatizadas, diversas unidades de ensino tiveram suas cargas elétricas ampliadas, o que possibilitou a instalação de novos equipamentos de climatização.

Foto: Maria Odília