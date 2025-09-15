Clinradi investe em tecnologia de ponta para o tratamento dos cânceres ginecológicos em Sergipe

Durante o mês de setembro, a campanha “Setembro em Flor” ilumina a necessidade de conscientização sobre a saúde feminina, destacando a prevenção e o diagnóstico precoce dos cânceres ginecológicos – entre eles os de colo do útero, endométrio, ovário, vulva e vagina. Em Sergipe, os números do Instituto Nacional de Câncer (INCA) para o triênio 2023–2025 chamam a atenção: são 220 novos casos anuais de câncer de colo do útero, além de 90 de endométrio e 70 de ovário, dados que reforçam a importância de ampliar o acesso a tratamentos de excelência.

Nesse contexto, a Clinradi se consolida como protagonista no cuidado oncológico, oferecendo uma das tecnologias mais avançadas do mundo no campo da radioterapia: o Versa HD, da Elekta. Este acelerador linear de última geração representa um marco no tratamento dos tumores ginecológicos, trazendo maior precisão, rapidez e segurança às pacientes.

Tecnologia que transforma o tratamento

O Versa HD permite a entrega de doses de radiação altamente precisas, preservando os tecidos saudáveis ao redor do tumor e reduzindo os efeitos colaterais. Entre seus principais diferenciais, destacam-se:

Precisão milimétrica: com o sistema de imagem em tempo real (IGRT – Radioterapia Guiada por Imagem), a radiação é direcionada exatamente ao tumor, mesmo em regiões pélvicas de difícil acesso.

Tratamento mais rápido: a tecnologia VMAT (Volumetric Modulated Arc Therapy) encurta o tempo das sessões, oferecendo mais conforto às pacientes.

Menor toxicidade: protege órgãos vizinhos como bexiga, reto e intestino, reduzindo os efeitos adversos comuns em técnicas convencionais.

Alta tecnologia adaptativa: ajusta-se às variações anatômicas da paciente durante o tratamento, garantindo maior eficácia e segurança.

Essas inovações permitem que o tratamento seja mais efetivo, seguro e humanizado, impactando diretamente na qualidade de vida e aumentando as chances de controle e cura dos cânceres ginecológicos.

Protagonismo na radioterapia e no diagnóstico por imagem

Além da radioterapia de alta performance, a Clinradi é reconhecida pela excelência em diagnóstico por imagem, pilar fundamental para a detecção precoce e o planejamento terapêutico personalizado. Esse duplo protagonismo – unir tecnologia de ponta no diagnóstico e no tratamento – coloca a clínica em posição de referência no cenário oncológico de Sergipe e da região Nordeste.

“Ao associar a campanha Setembro em Flor ao compromisso diário de oferecer o que há de mais moderno em radioterapia, a Clinradi reforça sua missão de cuidar da saúde feminina com inovação, precisão e acolhimento. Em um estado onde os cânceres ginecológicos figuram entre os mais incidentes, iniciativas como essa representam esperança, ciência e vida para centenas de mulheres”, afirma Dr. Nivaldo Farias, presidente da Clinradi.

Fonte: Rodrigo Alves Assessoria de Imprensa e Marketing. Foto: divulgação.