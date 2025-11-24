Clinradi traz precisão milimétrica ao tratamento do câncer de próstata com o acelerador linear

A Clinradi Radioterapia e Imagem colocou Sergipe no mapa das tecnologias de ponta em radioterapia com o Versa HD, acelerador linear de última geração da Elekta. O equipamento permite planejar e entregar tratamentos altamente conformados, guiados por imagem em tempo real, com tempos de sessão mais curtos e melhor proteção aos tecidos saudáveis — pontos decisivos para o tratamento do câncer de próstata.

“Nosso foco é tratar com segurança e qualidade de vida. O Versa HD nos dá controle de dose e precisão geométrica para tratar a próstata com margens menores, preservando reto e bexiga, sem abrir mão de eficácia”, afirma o Dr. Ramon Gatto, médico radio-oncologista da Clinradi.

O paciente com câncer de próstata pode precisar de radioterapia em diferentes fases do tratamento. Ela é indicada como terapia principal em casos de doença localizada ou localmente avançada, oferecendo resultados comparáveis à cirurgia. Também pode ser recomendada após a prostatectomia, quando há risco de recidiva ou margens cirúrgicas comprometidas, como forma de radioterapia adjuvante ou de resgate.

Além disso, a radioterapia é utilizada em situações de recorrência local e para controle de sintomas em casos metastáticos, ajudando a aliviar dor óssea e outras complicações. Em todas as situações, a decisão é individualizada, considerando estágio tumoral, exames complementares e condições clínicas do paciente.

O que o Versa HD agrega ao tratamento

Colimação de alta definição (Agility MLC) — 160 lâminas de 5 mm, campo de até 40×40 cm, baixíssima transmissão e alta velocidade de folhas, permitindo moldar o feixe ao contorno da próstata e reduzir dose em órgãos vizinhos.

IGRT/CBCT de kV — imagem volumétrica na sala (cone-beam CT) e verificação diária do posicionamento, possibilitando margens menores e maior acurácia na aplicação (IMRT/VMAT).

Entrega rápida, com modos de alta taxa de dose — menor tempo na mesa tende a reduzir desconforto e o risco de movimento durante a sessão.

“A combinação de VMAT com IGRT diário é hoje o padrão na Clinradi. Verificamos a próstata e as vesículas seminais antes de cada fração e ajustamos a posição em segundos, o que se traduz em precisão clínica à beira do milímetro”, explica o Dr. Ramon Gatto.

Protocolos alinhados às diretrizes atuais

As principais diretrizes (ASTRO/ASCO/AUA e AUA/ASTRO) reconhecem a hipofracionação como opção segura e efetiva para doença localizada, inclusive em esquemas moderados (p.ex., 60 Gy/20 frações) e ultrarrápidos (SBRT, 5 frações) em pacientes selecionados. Ensaios clínicos como CHHiP, HYPO-RT-PC e PACE-B demonstram controle de doença comparável aos esquemas convencionais, sem piora clinicamente relevante de toxicidade.

“Com o Versa HD, conseguimos aplicar hipofracionamento com qualidade dosimétrica e verificação de posicionamento a cada sessão. Isso encurta o tratamento sem perder eficácia oncológica — um ganho real para o paciente e sua rotina”, diz o radio-oncologista.

Proteção de reto e bexiga: planejamento e acessórios

Para minimizar efeitos urinários e retais, a Clinradi emprega planejamento inverso (IMRT/VMAT) com restrições rigorosas a órgãos de risco, e utilização de radioterapia guiado por imagem (IGRT) — estratégias associadas à redução de toxicidades agudas e tardias.

“Planejamos para manter as doses no reto e na bexiga abaixo dos limites recomendados, e o IGRT garante que o que foi planejado é exatamente o que entregamos”, complementa o Dr. Gatto.

O que muda para o paciente com próstata

Precisão e segurança — modulação avançada do feixe (Agility) + imagem diária (CBCT) = margens menores e menor dose fora da próstata. Tratamentos mais curtos — modos de alta taxa de dose e VMAT reduzem o tempo de sessão; protocolos hipofracionados reduzem o número total de visitas.

Menos efeitos colaterais — melhor conformidade da dose estão associados a menor irritação retal e urinária.

“O paciente sente a diferença no dia a dia: menos tempo de tratamento, menor impacto na rotina e um perfil de efeitos colaterais mais favorável quando comparamos com técnicas antigas”, resume o especialista.

Sobre a Clinradi

A Clinradi é referência em radioterapia e diagnóstico por imagem em Sergipe e opera o Elekta Versa HD em Sergipe, oferecendo protocolos atualizados para tumores pélvicos, inclusive próstata.

Fonte e foto: Rodrigo Alves Assessoria de Imprensa e Marketing.