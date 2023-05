Colégio Estadual Poeta José Sampaio faz história no Campeonato Brasileiro Escolar

Representante do estado de Sergipe está na grande final da competição, que será disputada nesta segunda-feira, 22 de maio, às 16h, em Recife

Seja na 39ª edição dos Jogos da Primavera, seja em competições nacionais, o esporte sergipano está cada vez mais em evidência. Os estudantes atletas do Colégio Estadual Poeta José Sampaio, da Diretoria Regional de Educação 4, em Carmópolis, estão em Pernambuco para representar o estado de Sergipe no Campeonato Brasileiro Escolar de Futebol Masculino 2023. O evento é realizado pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE), com o intuito de promover o indivíduo de forma integral, além da sua formação para o exercício da cidadania e a prática de lazer.

O Campeonato de Futebol Masculino deste ano acontece entre os dias 16 e 23 de maio e engloba as faixas etárias de alunos do ensino médio nascidos entre 2005 e 2007, com idade máxima de 18 anos. Nossos representantes levaram um plantel com dezoito atletas mais a comissão técnica, composta pelo professor e treinador Dermival Marques, o chefe da comissão, José Carlos Leal, e do membro convidado, Vinicius Simon.

O time do José Sampaio teve desempenho arrasador na fase de classificação para a etapa de mata-mata do torneio, na qual venceu todos os seus jogos com placares elásticos e sem sofrer gols. Na estreia contra a Escola Estadual Álvarez de Azevedo – RO, a equipe sergipana goleou por 4 x 0; no segundo, contra o Período Integral José Peixoto, representante de Goiás, um sonoro 5 x 1.

Classificados para a fase eliminatória, os meninos deram mais um show de entrosamento e, nas quartas de final, venceram pelo mesmo placar de cinco gols contra a Escola Estadual Profa. Débora Duarte, da Paraíba. Foi nas semifinais que o colégio enfrentou mais dificuldades, contra o Colégio Amorim, de São Paulo. No tempo regulamentar, a escola empatou em 1 x 1, mas superou seu adversário nos pênaltis por 3 x 2. Invictos, os sergipanos foram a primeira equipe classificada para a final da categoria Ouro da CBDE de Futebol Masculino.

O professor Dermival Marques é o responsável pelo comando técnico à beira do campo. O treinador fez enormes elogios ao envolvimento e empenho de seus atletas e também à organização da etapa nacional. “Nós conseguimos fazer boas partidas, sempre mantendo a organização e a intensidade. O centro de treinamento do Retrô tem uma baita estrutura, honrando a sua função como local sede”, relatou Neto.

O triunfo pode gerar uma oportunidade única na vida de todos os estudantes e da comissão técnica. Caso o José Sampaio supere seu adversário na final, estão automaticamente classificados para a etapa mundial de futebol masculino escolar sub-18, que acontecerá no Marrocos entre os dias 22 e 31 de julho de 2023.

O estudante Kauan Marlon, 17 anos, é atualmente titular na ponta direita do time. Ele relatou sua ansiedade para disputar as finais, mas demonstrou confiança em seu treinador, o professor Zé. Além disso, acrescentou que seu objetivo final é trazer o troféu para a escola e, principalmente, para Sergipe. “Está sendo uma experiência muito incrível. O grupo todo está de parabéns pela entrega e dedicação. Sobre meu desempenho, agradeço primeiramente a Deus; e estou muito feliz por estar ajudando minha equipe com gols e assistências. Vamos sair vitoriosos hoje”, afirmou.

As finais acontecerão em palco de Copa do Mundo: os alunos do Colégio Estadual Poeta José Sampaio enfrentaram os anfitriões pernambucanos da Escola Major Lélio na Arena Pernambuco, em Recife. O jogo terá início às 16h desta segunda-feira, 22, no canal do Youtube oficial da competição, através do link a seguir:

https://www.youtube.com/@CBDEBrasil .

Foto; Divulgação/ Unidade escolar

Assessoria de Comunicação da SEDUC