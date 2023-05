Com a presença da ministra Ana Moser, Governo inaugura quadras poliesportivas

Os alunos da rede estadual de ensino dos bairros Santa Maria e Santos Dumont, localizados em Aracaju, receberam nesta terça-feira, 16, as quadras poliesportivas recém-reformadas pelo Governo do Estado. Somados, foram investidos R$ 792.122,64 nas duas unidades. A ministra do Esporte, Ana Moser, prestigiou a solenidade e na oportunidade assinou um memorando que prevê a implantação do projeto piloto do programa ‘Rede de Desenvolvimento do Esporte’, que tem como objetivo estruturar redes regionais, buscando interligar instituições, projetos e ações, com a meta de aumentar a prática do esporte.

A reforma das quadras é fruto da parceria entre as secretarias de Estado do Esporte e Lazer (Seel) e da Educação e da Cultura (Seduc). O governador Fábio Mitidieri destacou o empenho da gestão estadual para fortalecer o esporte sergipano e ressaltou que o acordo de cooperação com o Governo Federal vem para reforçar esse compromisso. “Esse acordo de cooperação visa o fortalecimento das políticas públicas em benefício do esporte para o nosso estado. Tenho certeza de que isso é só o começo, tanto da gestão da ministra quanto da nossa, para que possamos construir um caminho cada vez mais forte para o nosso desporto”, declarou o governador.

Para a ministra Ana Moser, é importante presenciar a união das secretarias estadual e municipal em prol do esporte sergipano. A gestora falou sobre o desafio do Ministério do Esporte em atuar pelo fortalecimento das políticas públicas e estratégicas que garantam a todos o direito ao esporte.

“Esse estreitamento da nossa parceria com o Governo de Sergipe é extremamente fundamental, pois é a única maneira de garantirmos acesso ao esporte às nossas crianças e jovens. Estamos aqui para conhecer, trocar ideias e fortalecer a nossa parceria, para avançarmos ainda mais nas ações em benefício do esporte sergipano. Queremos levar as boas experiências daqui para outros estados, pois desejamos fortalecer o esporte brasileiro como esse país nunca viu. A inauguração deste novo equipamento esportivo, integrado ao sistema educacional, proporcionará uma transformação sem precedentes em nossa juventude e em toda a sociedade”, considerou.

O vice-governador e secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral, também compareceu ao evento e relembrou que mais obras já haviam sido entregues anteriormente e que a estratégia é seguir com as melhorias. “Este é um momento que representa muito para a zona norte e zona sul de Aracaju. Hoje, já inauguramos a quadra de esportes em São Cristóvão, o que atesta o compromisso da nossa gestão com o desporto. Mais do que saúde, o esporte fortalece a educação, gera valores e ajuda a formar o cidadão”, disse Zezinho.

A secretária do Esporte, Mariana Dantas, agradeceu a parceria entre o Governo Federal e Estadual e destacou que é por meio dela que a atual gestão proporciona esporte e qualidade de vida para cada vez mais jovens. Ela disse também que a reforma da quadra da Escola de Esporte Professor Kardec foi muito esperada, pois não havia cobertura e condições adequadas para as práticas. Com as melhorias, será possível aumentar a carga horária e a oferta de outras modalidades esportivas.

“Com estas obras, oferecemos mais esporte, que é o complemento para a formação cidadã dos nossos jovens. Acreditamos no potencial de cada um dos alunos, tanto no desporto como no paradesporto. Quero agradecer também ao olhar sensível da ministra Ana Moser e dizer que a nossa missão vai além da oferta de práticas esportivas. Oferecemos oportunidades para que cada jovem possa realizar seu sonho”, expôs a secretária.

Esporte

Na presença de autoridades estaduais, do governador Fábio e da ministra Ana Moser, as alunas de ginástica rítmica da Escola de Esportes Professor Kardec, no bairro Santa Maria, realizaram uma apresentação artística na inauguração da quadra. Assim como na Escola de Esportes do Santos Dumont, a escola do Santa Maria recebeu investimento de R$ 396.061,32.

O professor da turma de judô da Escola de Esportes, Neidson Mangueira, conhecido popularmente como Batatinha, falou sobre a importância da inauguração da quadra para os alunos não só de judô, como de todas as modalidades. “A inauguração deste espaço possibilita aos alunos terem uma vivência de novas modalidades esportivas e a possibilidade, também, de conseguirmos descobrir novos talentos no esporte e o principal, que é formar cidadãos”, opinou o professor.

Adriel Barbosa, 21, pratica judô há seis anos na Escola de Esportes Professor Kardec e já foi três vezes classificado para as paraolimpíadas escolares. Ele se diz entusiasmado com a obra. “Esta quadra é mais uma inovação para nossa escola, porque nos beneficiará com a estrutura em si, sobretudo pela cobertura. Estou muito satisfeito!”, declarou.

Morador do bairro Lamarão e estudante do Instituto de Educação Rui Barbosa (IERB), Pedro Amorim, 20, é atleta de ginástica rítmica e pratica a modalidade desde 2019, mas desde 2020 ele treina na Escola de Esportes José Gerivaldo Garcia, no bairro Santos Dumont, com a professora Larissa Caruso. Para ele, a quadra colaborará em sua formação de ginasta, porque a nova estrutura facilitará a rotina de treinamento da equipe. “Em todas as apresentações, a professora consegue fazer com que eu esteja presente. Não sou o único menino que treina aqui, contamos com mais cinco”, disse.

A professora Larissa acrescenta que com a nova quadra os atletas poderão ter melhor desempenho. “Agora, conseguiremos fazer lançamentos mais altos, executar movimentos que não conseguiríamos, pois o teto onde treinávamos era baixo. Além disso, aumentaremos nossa rotina de treinos e conseguiremos um número maior de alunos também, por conta deste espaço ser maior”, avaliou.

Escolas de Esportes

A administração estadual gere quatro Escolas de Esportes, todas localizadas em Aracaju, incluindo as quadras inauguradas nesta terça: Escola de Esportes Professor Kardec, no bairro Santa Maria; e Escola de Esportes Gerivaldo Garcia, no bairro Santos Dumont.

As escolas atendem mais de 770 crianças, com idades entre sete e 17 anos, e oferecem as modalidades: judô, voleibol, wrestling, natação, polo aquático, jiu-jitsu, futebol, futsal, tênis de mesa, ginástica artística e rítmica, atletismo e badminton. Elas contam também com as paramodalidades: paratletismo, parabadminton e paranatação. As aulas das Escolas de Esportes seguem o calendário da rede estadual de ensino e são ministradas sempre no contraturno escolar.

Ao todo, são quatro unidades em Aracaju: Escola de Esportes Gerivaldo Garcia, no bairro Santos Dumont; Escola de Esportes Professor Kardec, no bairro Santa Maria; Estação Cidadania, no bairro Bugio; e Parque Aquático Oseas de Miranda, no Centro.

Foto André Moreira