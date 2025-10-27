Com apoio da Prefeitura, time Aracaju de futebol feminino vence Tobias Barreto nos pênaltis

Aracaju está classificada para a final da Copa Serigy de Futebol Amador na categoria feminino. As meninas garantiram a vaga ao vencer a seleção de Tobias Barreto após uma emocionante disputa de pênaltis com a goleira Cinthia sendo decisiva para a classificação. A partida foi disputada no estádio Paulo Barreto, em Lagarto. Na final, as aracajuanas encaram a equipe de Pedrinhas, em local e data a serem definidas pela organização.

“Estamos vibrando de alegria pelo sucesso do futebol feminino em Aracaju. É a prova que dedicação e investimento são a receita do sucesso. Valeu meninas! Agora que venha o título”, vibrou o secretário da Juventude e do Esporte de Aracaju, Aquiles Silveira.

Com este resultado, o time da capital segue invicto na competição. São sete vitórias e um empate, 41 gols marcados, uma média de 5,8 gols a cada jogo. A defesa sofreu apenas dois gols em todo o campeonato. A goleira Cinthia novamente foi uma das destaques ao fazer defesas importantes no tempo normal e defender a última cobrança da jogadora de Tobias Barreto.

“Estou muito feliz neste momento. Foi uma partida muito difícil e eletrizante, felizmente conseguir ajudar minha equipe e estamos na final”, festejou a goleira de Aracaju.

Esta foi a primeira vez que a equipe da capital jogou no estádio Paulo Barreto (Barretão), o campo do Lagarto. As outras partidas pela Copa Serigy ocorreram no campo do Anchietão, nos estádios João Hora e Adolfo Rollemberg, além da Arena Batistão, todos na capital, e no Wellington Elias, em Nossa Senhora do Socorro. O estádio da final será definido pela organização ainda nesta semana.

A técnica Gracielle Costa falou sobre a classificação heróica para a final da Copa Serigy de Futebol Amador. “Confesso que foi o jogo mais complicado na competição. A equipe adversária deu muito trabalho e valorizou a nossa vitória nos pênaltis”, disse a treinadora ao fim do jogo.

Incentivo ao Esporte

A participação das meninas na competição conta com o apoio da Prefeitura de Aracaju. Por meio da Sejesp, o poder público municipal investiu R$ 150 mil para custear despesas com o transporte dos atletas, salário da comissão técnica, ambulância, água e toda estrutura nunca vista antes. O investimento alcançou também o time masculino, mas os meninos foram eliminados na primeira fase.

Foto ascom Sejesp