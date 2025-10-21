Com apoio da Sejesp, Maratona de Aracaju reunirá 10 mil atletas na capital sergipana

Aconteceu nesta segunda-feira, 20, uma coletiva de imprensa para apresentar os detalhes da Maratona de Aracaju, um dos maiores eventos esportivos do estado. Estão inscritos 10 mil atletas em cinco percursos. A prova acontece no dia 26 de outubro e tem apoio logístico da Secretaria da Juventude e do Esporte de Aracaju (Sejesp).

O secretário da Sejesp, Aquiles Silveira, esteve presente na coletiva de imprensa e reforçou o incentivo da gestão municipal nas corridas de rua do município. “Ao longo do ano apoiamos várias provas e esta é mais uma contemplada pela nossa secretaria. É uma ação que reforça o crescimento do esporte e oportuniza o acesso dos aracajuanos à prática de uma atividade saudável num domingo de manhã”, avaliou.

Realizada em diferentes percursos, a competição inclui provas de 5km, 10km, 15km, 21km (meia maratona) e 42km (maratona completa), passando por alguns dos principais cartões-postais de Aracaju, como a Orla de Atalaia (ponto de largada), o Centro Histórico e a Ponte Aracaju-Barra dos Coqueiros.

A edição deste ano contará com participantes de todo o país: cerca de 30% dos inscritos, aproximadamente 3 mil corredores, vêm de fora do estado, confirmando o caráter nacional da prova. A presença de atletas de outras regiões também tem impacto direto na economia local, especialmente no setor de hospedagem, com alta ocupação registrada na rede hoteleira da capital.

Durante entrevista coletiva, o diretor da Speed Produções, organizadora do evento, falou sobre a expectativa para o evento. “É um marco histórico para a nossa cidade. Os preparativos estão a todo vapor, já começamos toda a parte de pré-produção e nos próximos dias finalizaremos a nossa grande estrutura para poder atender todos os atletas de dentro e de fora do nosso estado. A Maratona de Aracaju 2025 já é um sucesso, agradecemos a todos pela confiança e desejamos uma boa prova a todos os participantes”, afirmou.

Além do incentivo ao esporte, a maratona também estimula o turismo e o comércio local, atraindo familiares, equipes de apoio e visitantes que aproveitam o fim de semana para conhecer os atrativos da cidade.

Para garantir segurança e conforto aos corredores, a organização montou uma estrutura completa com postos de hidratação, equipe médica e áreas de descanso ao longo do percurso. As largadas serão escalonadas por modalidade, a partir das primeiras horas da manhã. Às 4h largam elite, PCD e geral dos 42km. Às 4h30 largam elite, PCD e geral dos 21km. Às 4h45 largam PCD e geral dos 15km. Às 5h largam PCD e geral dos 10km. Às 5h15 largam PCD e geral dos 5km.

A Maratona de Aracaju 2025 contará com mais de R$ 50 mil em premiações, elevando ainda mais o nível técnico da competição. Com inscrições esgotadas e expectativa de recorde de público, a edição consolida-se como um dos grandes momentos do calendário esportivo do estado.

Texto e foto ascom Sejesp