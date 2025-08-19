Com apoio da torcida e da prefeitura, as equipes de Aracaju vencem na estreia da Copa Serigy

As equipes masculina e feminina de Aracaju estrearam com vitória na Copa Serigy de Futebol Amador. As meninas golearam São Cristóvão por 5 a 0 e os meninos também venceram São Cristóvão pelo placar de 2 a 0. As duas partidas aconteceram no estádio Adolfo Rollemberg, no último domingo.

O destaque do time feminino foi a atacante Lys com dois gols. Renata, Lucia e Vitória completaram a goleada na 1ª rodada da competição. “Deu tudo certo contra São Cristóvão, conseguimos marcar os gols e a defesa foi sólida. As meninas estão de parabéns”, comemorou a técnica de Aracaju, Gracielle Costa.

No time masculino, os gols foram marcados no primeiro tempo pelos atacantes Thauan e Wenisson. O treinador comemorou o resultado e prevê uma competição difícil pela frente. “Gostei da estreia, pois colocamos em prática tudo que foi treinado na semana. Agora é aguardar o próximo jogo e passo a passo sonhar com o título”, disse o técnico de Aracaju, Alexandre Souza.

Os times voltam a campo no próximo fim de semana e os atletas esperam contar novamente com o apoio da torcida em busca da segunda vitória. É o que também espera o corretor de imóveis, Jerfison Dantas. Ele é pai de uma das atletas e elogiou o entrosamento da equipe e a oportunidade de ver a filha de 14 anos disputando uma competição em Aracaju.

“Minha filha entrou no fim do segundo tempo e eu dei saltos de alegria na arquibancada. Ela tem o sonho de se tornar uma atleta profissional e estarei ao lado dela torcendo e incentivando cada passo. Por isso, agradeço a todos os envolvidos na realização deste torneio”, comentou Jerfison Dantas.

A participação das equipes tem o apoio total da Prefeitura de Aracaju. Por meio da Secretaria da Juventude e do Esporte (Sejesp), o poder público municipal investiu R$ 150 mil para custear despesas com o transporte dos atletas, salário da comissão técnica, ambulância, água e toda estrutura nunca vista antes.

“A gente apoia, torce e vibra junto. Hoje, foi um dia especial para o futebol masculino e sobretudo para o feminino, pois estamos dando oportunidades iguais para todos”, disse entusiasmado o secretário da Juventude e do Esporte de Aracaju, Aquiles Silveira.

Texto e foto ascom Sejesp