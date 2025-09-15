Com centro exclusivo, Ipesaúde garante atendimento ortopédico de excelência

Na próxima sexta-feira, 19 de setembro, será celebrado o Dia do Ortopedista, e o Instituto de Promoção e de Assistência à Saúde de Servidores do Estado de Sergipe (Ipesaúde) reforça a importância desses profissionais essenciais no diagnóstico, tratamento e prevenção de doenças do aparelho locomotor. A autarquia conta com um corpo clínico altamente especializado, que garante atendimento qualificado para os beneficiários.

Para fortalecer ainda mais essa assistência, desde março de 2025, o Ipesaúde dispõe do Centro Integrado de Ortopedia e Reabilitação Maria Virgínia Leite Franco, espaço exclusivo para consultas ortopédicas. O ambiente moderno e estruturado – que unifica consultas e tratamento fisioterápico – garante aos usuários atendimentos mais ágeis e confortáveis.

No Centro Integrado de Ortopedia, o Ipesaúde oferta todas especialidades ortopédicas: ortopedia geral e traumatologia; pediátrica; ombro e cotovelo; mão; quadril; coluna; joelho; pé e tornozelo; e tumores ósseos, incluindo ainda atendimento com neurocirurgião especialista em coluna.

Sugestão de entrevistado:

* Ortopedista Denis Cabral, líder do ortopedistas no Ipesaúde

Sugestão de dia para gravação de reportagem

* 16/09 (terça-feira): a partir das 10h

* 18/09 (quinta-feira): à tarde