Com inscrições quase esgotadas, We Can Run Rede Primavera marca nova fase do Clube

Corrida acontece neste sábado, 6, a partir das 16h, no Central Garden; últimas inscrições podem ser feitas por meio do Sympla ou na loja oficial do RioMar Aracaju
Com inscrições quase esgotadas, a We Can Run Rede Primavera, primeira corrida realizada pelo Clube, promete movimentar Aracaju neste sábado, 6. A iniciativa, que vai além do esporte, unirá atividade física, entretenimento e muita conexão em uma experiência inédita na cidade. Com percursos de 2,5 km, 5 km e 10 km, no Central Garden — bairro planejado da Construtora Celi e novo polo esportivo de Aracaju —, a prova marca um novo momento do Clube, que se reposiciona como uma agência de entretenimento múltipla, criativa e conectada a diferentes públicos.
As últimas inscrições ainda estão disponíveis e podem ser feitas pela plataforma Sympla ou presencialmente na loja oficial do evento, no RioMar Aracaju (mall principal, em frente à Drogasil). O espaço funciona como ponto de vendas, atendimento e ainda oferece experiências exclusivas ao público. A entrega dos kits acontecerá nos dias 4 e 5 de setembro, das 10h às 22h, no mesmo local. Para a retirada, é necessário apresentar o QR Code da compra e um documento oficial com foto. Os kits incluem número de peito e camisa oficial, itens obrigatórios para acesso à arena, além de brindes exclusivos.
A We Can Run Rede Primavera representa uma nova fase do Clube, já reconhecido pelo sucesso do Sarauzin, uma das principais baladas de samba de Aracaju. Com a corrida, o Clube leva para o universo esportivo o mesmo conceito que o tornou referência: criar comunidade, proporcionar experiências únicas e valorizar o público. A prova transforma o running em um momento de conexão e diversão, mostrando que a marca vai além da música e das festas, explorando novos formatos de entretenimento.
“A We Can Run é muito mais do que uma corrida: é a materialização do nosso propósito de criar experiências que conectam pessoas e fortalecem nossa comunidade. Queremos que todos se sintam convidados a participar — atletas profissionais, amadores ou quem apenas quer se divertir, cuidar da saúde e viver um momento diferente em Aracaju. Essa é a essência do Clube: levar para o público experiências únicas, seja no Sarauzin, nas nossas outras festas, ou agora no universo do running”, conta Bruno Oliveira, idealizador do evento.
Programação
A experiência da We Can Run Rede Primavera vai muito além da corrida. A programação foi pensada para manter o público conectado do início ao fim, combinando esporte, premiação e música. A arena abre às 14h, com aquecimento às 15h e largada marcada para às 16h. Às 17h, acontece a premiação, seguida do after com a Banda do Clube (JPê Souto, Thamires, Igor e Flavinho Britto) às 17h30. A festa segue com som mecânico das 22h30 às 23h30 e se encerra à meia-noite.
Realização
A We Can Run é realizada pelo Clube, em parceria com a Conceito Soluções Esportivas, e conta com patrocínio da Rede Primavera Saúde, Celi Construtora, Contorno, Cohab Premium Imobiliária, Porto, UniPio, Heineken 0%, Hospital de Olhos de Sergipe e Banese Card, além do apoio do Riomar Shopping e da Vida Assistência e Saúde. A marca de moda oficial do evento é a Bázico, a cerveja oficial é Heineken 0% e a plataforma oficial é a Sympla.
Texto e foto NV Comunicação