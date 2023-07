Com mais de 600 inscritos,UNINASSAU promoveu mais uma edição do Capacita

O projeto Capacita aconteceu de 17 a 21 de julho, na UNINASSAU Aracaju, e foi um sucesso de público. Foram disponibilizadas mais de 1000 vagas, distribuídas entre 28 cursos das áreas de Tecnologia, Saúde e Humanas. Os cursos relacionados à Enfermagem tiveram a maior procura, cerca de 90% do público geral.

“O curso de primeiros socorros foi o mais buscado, assim como em todas as outras edições do Capacita. Houve uma procura tanto dos profissionais quanto do público geral. É um tema de grande interesse de capacitação”, afirmou a coordenadora do curso de Enfermagem, Silvia Matos.

“O Capacita foi um sucesso. Tivemos um grande número de inscritos e também conseguimos arrecadar uma boa quantidade de alimentos para doação. A edição 2023.2 foi uma excelente oportunidade e teve a promoção de cursos livres nas diferentes áreas do conhecimento, fortalecendo nossos projetos de responsabilidade social e nosso compromisso com a comunidade local, pois houve a oferta de serviços de qualidade”, concluiu Cilene Andrade, reitora da UNINASSAU Aracaju.

