Começa o Saese com 90% de participação dos alunos da rede municipal de Aracaju

A aplicação das provas do Sistema de Avaliação da Educação Básica de Sergipe (Saese), realizada pelo Governo do Estado, começou nesta segunda-feira, 10, e segue até o dia 28 de novembro. Para este ano, estima-se a participação de 87 mil estudantes das redes públicas estadual e municipais nas provas de Língua Portuguesa e Matemática, envolvendo mais de 950 escolas sergipanas. Da rede municipal, são esperados 6.864 alunos dos 2º, 5º e 9º anos de 46 escolas. O desempenho deles produzirá indicadores que mensuram a qualidade da educação no Município, e os dados obtidos serão essenciais para a garantia de políticas públicas.

Os primeiros da rede de Aracaju a participar foram os alunos dos 2º e 5º anos da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Otília de Araújo Macêdo. O índice de presença chamou atenção: cerca de 90% dos alunos compareceram à avaliação estadual nos turnos da manhã e tarde. A assessora dos anos iniciais da Coordenadoria de Ensino Fundamental da Semed, Jamilly Menezes, atribui a alta adesão aos trabalhos de conscientização, por meio dos quais as famílias compreenderam a importância do momento e corresponderam ao chamado. “Quanto mais alunos são avaliados, melhor é o retrato da realidade daquela escola”, explicou Jamilly Menezes.

Segundo ela, desde o início do ano foi feito um trabalho com as famílias e com os alunos, para garantir que esse momento seja exitoso para as crianças e que mostre para a sociedade o excelente trabalho que a escola desenvolve. “O resultado é importante para verificarmos o nível de aprendizagem dos alunos e em que área precisamos avançar. Além disso, as avaliações externas são importantes para subsidiar as políticas educacionais”, acrescentou.

A assessora também ressaltou que, considerando os trabalhos executados, a expectativa é de que os alunos da rede de Aracaju alcancem um bom desempenho nas provas. Desde o início do ano, várias práticas pedagógicas foram inseridas no currículo escolar com foco na preparação para o Saese, como os aulões, entrega de material didático complementar, capacitação continuada de professores, uso de tecnologias em sala de aula, entre outros.

Para a diretora da EMEF Otília Macêdo, Silvânia Nogueira, a avaliação do Saese é o ápice de toda a dedicação de professores e alunos e representa um caminho que foi trilhado pela comunidade escolar com foco no aprendizado. “Essa prova hoje é um meio de mostrar todo o trabalho que vem sendo construído, não só neste ano, mas em anos anteriores. É um apanhado geral, uma agregação de conteúdos de disciplinas e de aprendizagem durante os últimos anos”, destacou a diretora.

Apoio da Prefeitura

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Educação, já acompanha de perto a realização das provas. Assim como ocorreu hoje, durante todos os dias do Saese, as equipes formadas por técnicos educacionais estarão presentes em todas as escolas em que ocorrerão os exames. A intenção é prestar um assessoramento técnico para o corpo diretivo das unidades, a fim de que tudo aconteça conforme o planejado, reforçando o compromisso e parceria que a gestão municipal tem com as escolas.

Alunos otimistas

A aluna Juliana Cardoso, do 5º ano da Otília Macêdo, está na esperança de bons resultados. “Eu estudo desde o primeiro semestre para essa prova. Eu estou com a expectativa de tirar uma nota muito boa”, disse a menina. Também do 5º ano, o aluno Ícaro Gabriel contou que a preparação foi diferenciada, o que contribuiu para ele aprender muitos conteúdos. “A gente estudou muito. Teve aulão, simulados, revisões. Essa prova é muito importante”, afirmou.

Foto: Mylena Santos