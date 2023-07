Comissão organizadora do Pré-Caju apresenta programação do bloco infantil

Eventos ocorrerão uma semana antes da prévia carnavalesca, dias 28 e 29 de outubro

Foi em clima de brincadeiras e muita música que aconteceu o lançamento do bloco Pré-Caju Kids e da Feijoada do Pré-Caju no final da tarde desta quarta-feira, 19 de julho, no Mauí Food Park (Bairro Farolândia). A programação teve início com o pocket show do cantor Thiago Sol Kids, que mostrou para a criançada e os adultos um pouco do que vai rolar no bloco. Na sequência, ocorreu a coletiva de imprensa onde foram anunciadas todas as atrações musicais, além do formato e estrutura das duas festas. O evento foi encerrado com um pocket show do cantor Nona.

Já existente na programação oficial da festa e considerada o “esquenta”, a Feijoada do Pré-Caju em 2023 acontecerá uma semana antes, no sábado, dia 28 de outubro, no Camarote Aju (Orla de Atalaia). Além da deliciosa feijoada, haverá também diversos shows musicais. No palco, as bandas Filhos da Bahia, Cheiro de Amor, Nona e Cajurioca vão comandar a animação da festa, que contará ainda com o playlist de um deejay.

“Nesta edição, a Feijoada do Pré-Caju vai acontecer uma semana antes do desfile oficial dos blocos, sendo, assim, uma oportunidade para quem quer participar das duas ocasiões sem a preocupação de horário”, afirma o idealizador e um dos organizadores do Pré-Caju, Fabiano Oliveira.

Uma das principais novidades da festa este ano, o Pré-Caju Kids Indoor acontecerá um domingo antes do desfile dos blocos oficiais, no dia 29 de outubro. O bloco acontecerá no Camarote Aju, com as crianças acompanhadas por pais ou responsáveis. Cheiro Kids, Palhaço Soneca, Mundo Bita, MC Divertida e Thiago Sol vão garantir a folia infantil a partir das 15 horas. O espaço fechado será decorado tematicamente e contará com brinquedos, além de trio elétrico e palco.

“O bloco infantil foi um pedido das crianças e dos pais. Criamos um projeto que possa atender esse público, focando na diversão e segurança. O Pré-Caju Kids acontecerá em formato indoor com diversas atrações. Sem dúvidas, será uma grande festa”, conclui.

Os abadás do bloco e camisas para a feijoada estão sendo vendidos na loja oficial do Pré-Caju: Point do Ingresso (RioMar Shopping), que funciona das 10h às 22h. Tem ainda a unidade do Point do Ingresso, localizada no Maui Food Park (Parque dos Cajueiros), no horário das 16h às 23h. Outra alternativa de compra é através do site www.achetickets.com.br.

Sobre o Pré-Caju 2023

O Pré-Caju vai ocorrer de 3 a 5 de novembro, no mesmo circuito do ano passado – na Orla de Atalaia, lugar que teve 100% de aprovação dos foliões. Na programação, desfile dos blocos com grandes atrações: Xandy Harmonia (Daquele Jeito), Tomate (Fissura), Bell Marques (Vumbora), Ivete Sangalo (Village), Saulo (Ô Baiuno), Cláudia Leitte (Largadinho), Léo Santana (Vem com o Gigante), Chicabana (Cajuranas) e Luiz Caldas (Caranguejo Elétrico), estes dois últimos blocos sairão sem corda nesta edição da festa, puxando a pipoca.

