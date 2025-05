Comitê Operacional de Aracaju intensifica ações preventivas diante de previsão de chuvas

A Prefeitura de Aracaju, por meio do Comitê Operacional (COA), está com equipes mobilizadas e executando ações preventivas em diversos pontos da cidade. As atividades ocorrem em articulação com a Emsurb, Emurb e Defesa Civil, seguindo o plano de contingência com foco na prevenção e resposta rápida a possíveis ocorrências, especialmente em áreas com histórico de alagamentos.

As ações foram intensificadas a partir desta quinta-feira, com a desobstrução da rede de drenagem na orla do bairro Porto Dantas, utilizando maquinário pesado. Na sexta-feira, os trabalhos incluem a limpeza de bocas de lobo nos bairros Centro, Salgado Filho, avenida Francisco Porto, Santa Maria e Lamarão, além da limpeza de vala de drenagem no Morro do Valadares, no Santa Maria.

Durante o fim de semana, as equipes estarão de prontidão nas zonas Norte, Sul e Central, com retroescavadeira em estado de atenção. Os serviços de poda e limpeza pública também atuarão em regime de plantão.

A Defesa Civil informa que todas as coordenadorias envolvidas estão mobilizadas para atendimento imediato em caso de necessidade. Isso inclui as áreas de limpeza pública, resíduos sólidos, transporte e poda. A população deve acompanhar os canais oficiais da Prefeitura para atualizações.

A Defesa Civil de Aracaju emitiu alerta de chuva fraca à moderada, com possibilidade de raios, trovões e ventos fortes nas próximas 72 horas. Em caso de emergência, ligue 199.

Texto e foto AAN