Como o EAD pode fortalecer a economia e impulsionar oportunidades de emprego

Ensino a distância e o desenvolvimento econômico: conheça o potencial dessa modalidade para impulsionar a economia

A Educação a Distância (EAD) tem se destacado como uma ferramenta poderosa no campo educacional, trazendo consigo um impacto significativo no desenvolvimento econômico, proporcionando maior acesso à educação e impulsionando a qualificação profissional.

De acordo com dados do Ministério da Educação (MEC), entre 2010 e 2019, houve um aumento de aproximadamente 378% no número de matrículas em cursos superiores a distância no Brasil, evidenciando um crescimento expressivo nessa modalidade de ensino. Essa expansão contribuiu para a formação de profissionais mais capacitados, atendendo às demandas do mercado de trabalho e gerando impactos positivos na economia.

O vice-presidente de Relações Institucionais no Grupo Tiradentes, Saumíneo Nascimento, destaca que a modalidade EAD tem se estabelecido como uma alternativa aos cursos presenciais, oferecendo benefícios e possibilidades do ensino remoto para as novas gerações. “Aqueles que dominarem as mídias digitais e atuarem com autonomia e disciplina terão mais facilidade em se inserir no mercado de trabalho”, ressalta Nascimento.

Essa afirmação ressalta a importância de adaptar os modelos educacionais às demandas atuais, onde o uso das tecnologias digitais desempenha um papel fundamental. A relação entre o EAD e a economia vai além da formação dos indivíduos. A adoção de novos modelos de ensino impulsionados pelo hibridismo tem o potencial de gerar impactos econômicos positivos.

“A flexibilidade oferecida pelo ensino remoto permite que mais pessoas tenham acesso à educação de qualidade, independentemente de suas localizações geográficas ou restrições de tempo. Isso resulta em um aumento na qualificação da mão de obra e, consequentemente, na melhoria das oportunidades de emprego”, pontua.

Reduzindo barreiras geográficas

Novas abordagens de aprendizagem também desempenham um papel crucial na preparação dos profissionais para os desafios do mercado de trabalho atual e futuro. Segundo Saumíneo, novos modelos e abordagens de aprendizagem permitem que os estudantes adquiram habilidades alinhadas às demandas do mercado de trabalho contemporâneo.

“É essencial investir na formação contínua de educadores para que possam utilizar efetivamente as ferramentas digitais e as metodologias adequadas ao ensino remoto. A capacitação adequada dos professores é fundamental para garantir a qualidade do ensino a distância e contribuir para o desenvolvimento econômico sustentável”, orienta.

O EAD também desempenha um papel importante na promoção da empregabilidade e do empreendedorismo. De acordo com a pesquisa “Perfil do Egresso de Educação a Distância no Brasil”, realizada pela Associação Brasileira de Educação a Distância (ABED), 72% dos graduados em cursos a distância estão empregados, enquanto 16% abriram o próprio negócio.

Esses números refletem a capacidade do EAD em preparar indivíduos para o mercado de trabalho e estimular o empreendedorismo, o que contribui diretamente para o desenvolvimento econômico do país.

“O ensino a distância desempenha um papel fundamental na redução das desigualdades regionais. Através da modalidade híbrida e online, é possível levar educação de qualidade a áreas remotas e carentes de instituições de ensino presenciais. Dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) mostram que a oferta de cursos a distância tem crescido especialmente em regiões com menor acesso à educação, promovendo a inclusão e o desenvolvimento dessas áreas”, enfatiza.

Diante desses aspectos, é evidente que o EAD possui um impacto significativo no desenvolvimento econômico, ampliando o acesso à educação, impulsionando a qualificação profissional, estimulando o empreendedorismo e reduzindo as disparidades regionais.

Investir nessa modalidade de ensino e promover políticas públicas que incentivem a expansão e a qualidade do EAD são passos essenciais para impulsionar o crescimento econômico do país e garantir um futuro promissor para os indivíduos e a sociedade como um todo.

Asscom Unit