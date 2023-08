Comunidades Terapêuticas e seu Importante Trabalho na Saúde Pública do Brasil

Por Capitão Samuel

A saúde pública é um tema de extrema importância em qualquer país, e no Brasil não é diferente. O país enfrenta desafios significativos no setor da saúde, como o acesso limitado a serviços de qualidade e o aumento das doenças relacionadas ao comportamento humano, como dependências químicas e transtornos mentais. Nesse contexto, as comunidades terapêuticas têm desempenhado um papel fundamental na promoção da saúde e no tratamento de indivíduos afetados por essas condições.

Comunidades terapêuticas sao instituições que oferecem tratamento e suporte a indivíduos com dependências químicas e transtornos mentais,com abordagem que envolve o tratamento físico, psicológico e social dos indivíduos,além da espiritualidade.

Existem Discussões sobre a eficácia dos programas de reabilitação oferecidos pelas comunidades terapêuticas na redução do consumo de substâncias e na promoção da recuperação,mas até a rede Caps esta encaminhando sergipanos de todo o estado para comunidades terapêuticas como a Batalhão da Restutacao e fazenda esperança.

Tratamento feito pelas duas comunidades terapêuticas sergipanas consiste em equipe multidisciplinar ,com um plano terapêutico singular de acordo com cada indivíduo,sendo este equipamento o único,diferente de hospitais psiquiátricos,que está a disposição dos mais humildes que não podem pagar plano de saúde ou pelo tratamento.

O maior desafio enfrentado pelas comunidades terapêuticas no Brasil,é a falta de recursos financeiro,o SUS não financia o equipamento de saúde,as recursos destinados via assistência social são insuficientes e mal da para cobrir pagamento da folha dos profissionais,demais despesas vem de doações e ações da instituição para captar recurso.

Nossa luta é para que tenhamos uma melhor exploração dos benefícios mútuos das parcerias, como o compartilhamento de recursos e conhecimentos, e o fortalecimento da rede de assistência em saúde,sabedores que a rede Caps sofre da falta de estrutura,especialmente das residências terapêuticas que são uma espécie de comunidades terapêuticas públicas.

Equipamentos (Caps e comunidades terapêuticas)de saúde que não são antagônicos nos serviços que prestam a população,na verdade eles se complementam,daí a importância da integração das CTS as políticas públicas de saúde mental.