Conferência Municipal de Saúde reúne usuários e trabalhadores para fortalecer o SUS em Aracaju

Garantir direitos e dar voz à população, com esse propósito, deram-se início nesta terça-feira, 29, a 1ª Conferência Extraordinária Municipal de Saúde e a 2ª Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. O evento reuniu diferentes segmentos da sociedade no Porto Farol Eventos e Negócios.

Promovido pelo Conselho Municipal de Saúde em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), o ato tem como foco principal a construção coletiva de políticas públicas voltadas para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS), com ênfase na defesa da vida, da democracia e da saúde como direito humano.

Mais de 300 delegados, entre usuários, trabalhadores, gestores e prestadores de serviço da rede municipal, participam ativamente das discussões. Durante os dois dias de programação, são debatidas propostas dos oito territórios da capital com o objetivo de formular um plano de ação inclusivo, que reflita as reais necessidades da população.

A secretária municipal da Saúde, Débora Leite, destacou a importância do espaço democrático e plural. “A conferência ouve os diversos atores do SUS e permite construir políticas mais robustas e alinhadas às necessidades locais”, ressaltou.

Representando o controle social, a presidente do Conselho Municipal de Saúde, Núbia Santana, reforçou a parceria com a gestão. “Conselho e gestão não são inimigos. Pensamos juntos o melhor para os aracajuanos”, enfatizou.

Durante a abertura, a prefeita Emília Corrêa anunciou novas ações para a reestruturação da Atenção Primária, citando a convocação de 255 novos profissionais e a construção de 4 novas Unidades de Saúde da Família (USFs), totalizando 7, com as 3 que já estão em processo de licitação. “Em quatro meses, estamos fazendo mais do que foi feito em 16 anos. Esse é nosso compromisso com a população”, afirmou.

Para os usuários, como Evaneide Barroso, do bairro Atalaia, o evento representa uma oportunidade concreta de participação. “Não adianta cobrar sem participar. Aqui é o espaço para discutir o SUS que temos e o que queremos”, declarou.

Já para os trabalhadores da saúde, como o fonoaudiólogo Arthur Brito, o momento é de valorização e cuidado. “Precisamos de mecanismos que previnam o adoecimento dos profissionais, para garantir um atendimento de qualidade à população”, pontuou.

Presenças

As conferências contaram com a presença do presidente do Sindicato dos Médicos (Sindimed), José Helton; o presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe (Coren/SE), Marcel Azevedo; da promotora do Ministério Público de Sergipe (MP/SE) da 9ª promotoria dos Direitos da Saúde, Alessandra Pedral; do procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPTE/SE), Márcio Amazona entre outras autoridades e representantes de entidades.

Por Ascom/SMS