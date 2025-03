Confiança derrota Itabaiana no jogo de ida da final do Sergipão neste sábado

A última fase do Campeonato Sergipano da Série A1 de 2025, teve início no último sábado (22), com a partida entre Itabaiana e Confiança. O duelo de ida da final do estadual aconteceu no estádio Etelvino Mendonça, no município de Itabaiana.

As torcidas compareceram ao estádio e protagonizaram uma linda festa nas arquibancadas do Mendonção.

Em campo, as redes balançaram três vezes e o time do Confiança venceu a primeira decisão. Com três minutos de jogo, o atacante Neto do time azulino abriu o placar. O empate do tricolor veio aos 21 minutos, Wendel deixou tudo igual.

Na segunda etapa, o Confiança marcou o gol da vitória com Matheus Blade aos 21 minutos. Por ter vencido a partida, o clube recebeu um troféu em homenagem ao saudoso radialista e ex-dirigente da equipe, Edelvan Oliveira. O troféu foi oferecido pela Associação Dos Cronistas Desportivos de Sergipe (ACDS). Edelvan faleceu na manhã da última quinta-feira (20/03), aos 74 anos, vítima de um infarto.

Com o resultado positivo por 2 a 1, o dragão tem a vantagem do empate para conquistar o título. Já o Itabaiana precisa vencer por dois gols de diferença para ser campeão. Caso vença por um gol de diferença, o título será decidido nas cobranças de pênaltis.

A partida de volta da decisão do Sergipão SuperBet, acontece no próximo sábado (29/03), às 16h30, na arena Batistão, na capital sergipana. Seguindo o mesmo padrão do primeiro jogo, o duelo de volta vai voltar com o árbitro de vídeo. O VAR será

utilizado com três profissionais na cabine com o árbitro, assistente e observador de vídeo. E como é de costume da atual gestão da FSF, todos os custos do VAR serão bancados exclusivamente pela Federação Sergipana de Futebol.

Com informações da FSF – Foto: Luiz Neto/ADC e Matheus Mendonça/AOI