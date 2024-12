Conservatório de Música firma parceria com o IFS para ampliar a Orquestra Aprendiz

O Conservatório de Música de Sergipe (CMSE) firmou uma parceria com o Instituto Federal de Sergipe (IFS) na última sexta-feira, 6. As duas instituições se uniram para assinar a união na construção de conhecimentos e saberes para os estudantes que poderão trabalhar a troca de conhecimentos musicais entre eles a partir do Projeto Artístico e Educacional Orquestra Aprendiz, criada no início de 2024 pelo maestro James Bertisch, professor temporário do CMSE e também professor do IFS.

A fim de introduzir os conceitos musicais para os alunos, as duas instituições se uniram para a ampliação da Orquestra Aprendiz do Conservatório, para o ano de 2025. Atualmente, a orquestra conta com 60 alunos e, a partir dessa parceria com o IFS, é esperado que esse número aumente e haja o desdobramento de grupos para melhorar a adequação de cada nível, possibilitando assim que cada grupo interaja de forma adequada ao seu nível de aprendizado.

O professor e maestro James Bertisch é idealizador tanto da orquestra como da ideia em unir o projeto de extensão ‘Culturarte’, que envolve Cultura e Arte do IFS, com a orquestra do CMSE. Ele expressou a alegria em ver esse projeto seguindo adiante e, agora, unindo forças. “Em um dos últimos concertos, nós juntamos o coral do IFS com a orquestra do CMSE e tivemos um ótimo resultado; então para darmos continuidade, nós pesquisamos junto à direção do conservatório e à pró-reitoria de extensão uma forma de poder seguir com esse processo e encontramos essa parceria institucional”, completou o professor.

A parceria garantirá que todos tenham a chance de desenvolver suas habilidades musicais em um ambiente estimulante e colaborativo, possibilitando construir um futuro promissor através da música.

O diretor do Conservatório, Heitor Mendonça, descreve a importância dessa parceria do IFS com o CMSE, uma vez que ela possibilita a ampliação das oportunidades de ensino, pesquisa e extensão, contribuindo para um alcance maior para os projetos e ações. “A continuidade da Orquestra Aprendiz, agora com um grupo misto das duas instituições, promove uma troca de experiências enriquecedoras e reforça nosso compromisso com o desenvolvimento da música orquestral em Sergipe”. O diretor também pontua a contribuição cultural que essa parceria trará, a partir dos encontros e performances que farão juntos para todos os estudantes e a comunidade.

Foto: Arquivo Seduc