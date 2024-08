Convenção marca lançamento da pré-candidatura de Izabela Fernandes prefeita de Umbaúba

Neste sábado, 3, a cidade de Umbaúba testemunhou um momento histórico com a convenção que marcou a pré-candidatura de Izabela Fernandes a prefeita e a vice Dona Sônia. O evento ocorreu no Colégio Estadual Anfilófio Fernandes Viana e reuniu diversos membros da comunidade local.

Izabela Fernandes, filha de comerciantes locais, destacou em seu discurso a importância do trabalho árduo e do compromisso com a comunidade, valores que aprendeu desde cedo. Ela prometeu que a melhoria do sistema de saúde será uma de suas prioridades, visando um serviço mais eficiente e acessível para todos.

“Decidi entrar para a política movida pelo amor que sinto por Umbaúba e pelo desejo de ver nossa cidade prosperar”, afirmou Izabela. Com uma família de fortes raízes políticas, onde tios e primos já atuaram como vereadores e prefeitos, Izabela foi inspirada desde cedo sobre a importância de servir à comunidade com integridade e dedicação.

Além de sua formação em Enfermagem, Izabela possui vasta experiência na administração de empresas, o que, segundo ela, será crucial para a gestão eficiente e transparente dos recursos municipais.

Um dos pontos altos do discurso de Izabela foi a defesa da participação feminina na política. “A participação da mulher na política é fundamental para a construção de uma sociedade mais justa e representativa”, disse. Izabela acredita que as mulheres trazem perspectivas únicas e essenciais para o debate político, ajudando a formular políticas que atendam às necessidades de todos os cidadãos. Ela ressaltou a importância de apoiar e incentivar a inclusão feminina na política, promovendo a igualdade de gênero e fortalecendo a democracia.

A convenção de Izabela Fernandes como pré-candidata a prefeita de Umbaúba marca o início de uma jornada política pautada pelo compromisso com a saúde, a administração eficiente e a promoção da igualdade de gênero. A comunidade agora aguarda ansiosa pelos próximos passos dessa promissora liderança local.

Foto: Assessoria/Izabela Fernandes

Por Assessoria de Comunicação