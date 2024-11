Médicos da Rede Primavera estiveram presentes em discussão sobre o câncer de reto

Coordenadores Médicos da Rede Primavera estiveram presentes no principal fórum de discussão sobre o câncer de reto da América Latina

Nos dias 14/11 e 15/11, a Rede Primavera, esteve representada pelo coordenador médico do Centro de Oncologia, Dr. Michel Fabiano Alves, e pelo coordenador Médico da Radiologia, Dr. Tiago Morita, em mais uma edição do FICARE – Fórum Internacional do Câncer de Reto, que aconteceu no WTC Sheraton Hotel, em São Paulo. Considerado o principal fórum de discussão sobre o câncer de reto da América Latina, o evento contou com a participação de convidados internacionais reconhecidos mundialmente, e trouxe discussões sobre os avanços do TNT (Terapia Neoadjuvante Total), cirurgia direta pós-pandemia, excisão local para câncer retal, melhorias na técnica cirúrgica, seleção refinada para preservação de órgãos, estadiamento radiológico aprimorado e terapias de radiação personalizadas.

De acordo com o INCA, a estimativa de novos casos de câncer de cólon e reto no Brasil para o triênio 2023 a 2025 é de 45.630 casos, sendo o 3º mais frequente no Brasil. É um tumor que se desenvolve no intestino grosso, no reto ou no ânus. É uma doença que pode ser tratada e curada se for detectada precocemente, antes de se espalhar para outros órgãos.

“O Brasil está na vanguarda do tratamento do câncer de reto. Hoje, o mundo inteiro replica o que foi criado pela equipe de Dra. Angelita. No FICARE pudemos discutir nossos casos com as maiores autorizadades mundiais do assunto e confirmar que a forma como tratamos nossos pacientes aqui em Sergipe está em sintomia com a melhor medicina global, sem nada a dever aos maiores centros. Alem disso, como fruto de nossas participações nos últimos FICAREs, o Hospital Primavera é uma das únicas instituições do Nordeste a participar de estudos clínicos para tratamento de câncer de reto sem cirurgia (sem bolsinha), explicou Dr. Michel Alves.

Fonte e foto assessoria