Copa Sergipe de Kart Rental destaca talentos amadores e movimenta kartódromo

No último domingo, 1, a esperada Copa Sergipe de Kart Rental, realizada no Kartódromo Emerson Fittipaldi, na Orla de Atalaia, em Aracaju, movimentou o automobilismo no estado. Cerca de 50 pilotos, divididos em três categorias (F400, F400 Light e F400+) disputaram roda a roda cada curva do traçado da competição que foi considerada um sucesso.

“Ficamos muito satisfeitos com o resultado desta edição. Os pilotos se divertiram e deram um grande show. A Copa Sergipe de Kart Rental tem a missão e o intuito de fomentar ainda mais o automobilismo no estado e saímos deste fim de semana com a sensação de dever cumprido nesse sentido. Vamos em busca de mais edições”, afirma Kennedy Fonseca, presidente da Federação Sergipana de Automobilismo (FSA).

Na categoria F400, Matheus Mendonça ficou em primeiro colocado entre os pilotos que representaram o Piquet Kart e Jonathan Barata ficou em primeiro entre os pilotos que representaram a Alfa Kart. Na F400 Light, João Pedro subiu no mais alto lugar do pódio para o Piquet Kart e Marco Wileman para o Alfa Kart. Entre os F400+, Matheus Mendonça garantiu o primeiro lugar no Piquet Kart e Marcos Vinicius no Alfa Kart.

O evento foi chancelado pela Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA), através da FSA e das marcas Piquet Kart e Alfa Kart.

Texto e foto Martins Assessoria de Comunicação