Copa Serigy: Aracaju e Tobias Barreto disputam semifinal no estádio Paulo Barreto

Com 100% de aproveitamento, a equipe de Aracaju encara a seleção de Tobias Barreto pela semifinal da Copa Serigy de Futebol Amador. A partida será disputada neste domingo, 26, às 8h, no Estádio Paulo Barreto de Menezes (Barretão), em Lagarto, a 82 km da capital sergipana. Quem vencer, avança para a final da competição.

As aracajuanas seguem invictas com sete vitórias em sete jogos. O ataque marcou 41 gols e a defesa foi vazada apenas duas vezes. A atacante Mabel é a goleadora da equipe com 13 gols.

“Não estou muito preocupada com a artilharia, não. Meu foco é o coletivo, é a conquista do título, mas claro que se eu puder ajudar a equipe com gols e terminar na artilharia ficarei muito feliz com o prêmio individual também”, disse a atleta da capital.

A equipe feminina de Aracaju já jogou em diversos campos nesta 1ª edição da Copa Serigy. Elas já atuaram no Adolfo Rollemberg, no Anchietão, na Arena Batistão e no Wellington Elias, em Nossa Senhora do Socorro e até no João Hora, o campo do Sergipe. Desta vez, pega estrada pela primeira vez na temporada. “Toda rodada é um campo diferente e felizmente a sorte está ao nosso lado”, contou a treinadora Gracielle Costa.

A participação das meninas na competição conta com o apoio da Prefeitura de Aracaju. Por meio da Sejesp, o poder público municipal investiu R$ 150 mil para custear despesas com o transporte dos atletas, salário da comissão técnica, ambulância, água e toda estrutura nunca vista antes. O investimento também alcançou o time masculino, eliminado na primeira fase da competição.

O secretário da Juventude e do Esporte de Aracaju (Sejesp), Aquiles Silveira, está bastante entusiasmado com a possibilidade de as meninas chegarem à final da competição. Ele acredita que o time da capital tem tudo para ser campeão. “É um grupo forte e entrosado, se fizermos tudo o que a treinadora pedir as chances são grandes de chegarmos a decisão”, avaliou.

Texto e foto ascom Sejesp