Copa Serigy de Futebol Amador chega às finais regionais neste fim de semana

A Copa Serigy de Futebol Amador, promovida pelo Governo de Sergipe por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel), entra na reta final da fase regional. Nos próximos sábado, dia 4, e domingo, dia 5, serão disputadas as finais regionais do torneio, que teve início em 9 de agosto e já movimentou centenas de atletas e torcedores em 21 municípios, com 106 partidas realizadas até o momento.

Os municípios finalistas regionais, São Cristóvão, Aracaju, Estância, Gararu, Canindé, Pacatuba, Pedrinhas e Ilha das Flores se preparam para os confrontos deste fim de semana na expectativa de se classificar para a Super Copa.

De acordo com a secretária de Estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas, a Copa Serigy cumpre um importante papel social. “Mais do que um torneio, a Copa Serigy representa a valorização do futebol amador, que é a raiz do nosso esporte. Conseguimos envolver atletas, dirigentes e comunidades inteiras em uma grande festa do esporte sergipano. A cada rodada, vemos famílias acompanhando o evento, o que nos enche de orgulho e mostra a força do futebol no interior”, destacou.

O presidente da Federação Sergipana de Futebol, Milton Dantas, ressaltou a importância da competição para o desenvolvimento do esporte local. “A Copa Serigy abre portas para que novos talentos sejam descobertos e dá visibilidade ao futebol amador, que é a base da modalidade. É uma iniciativa grandiosa do Governo de Sergipe, que demonstra compromisso com o esporte e com a juventude”, afirmou.

A bola vai rolar em clima de decisão neste fim de semana, com rodadas em diferentes regiões do estado. No final de semana, os jogos definirão os campeões regionais que avançam para a fase estadual. As partidas acontecerão em estádios e campos dos municípios-sede, reunindo as equipes que se destacaram ao longo da primeira fase. A expectativa é de arquibancadas cheias e muita emoção em campo, com torcidas mobilizadas para apoiar seus times.

As finais regionais começam no sábado, com os jogos do Regional 3, no Estádio Rio Branco, em Capela. Às 13h30, Capela enfrenta Ilha das Flores, no masculino, e, às 15h, Pacatuba encara Ilha das Flores, no feminino. No mesmo dia, pelo Regional 4, o Estádio Paulo Barreto, em Lagarto, recebe duas decisões: às 18h, Estância enfrenta Pedrinhas no feminino, e, às 19h30, São Domingos joga contra Tobias Barreto no masculino.

No domingo, a disputa segue pelo Regional 1, na Arena Batistão, em Aracaju. A rodada começa às 8h, com Aracaju x São Cristóvão no feminino, e, às 9h30, Nossa Senhora do Socorro mede forças contra Rosário do Catete no masculino. Já no Regional 2, os confrontos serão no Estádio André Avelino, em Canindé de São Francisco. Às 17h, Canindé enfrenta Gararu pelo feminino, e, às 18h30, Canindé volta a campo para jogar contra Monte Alegre no masculino.

Com a definição dos campeões regionais, a expectativa cresce para a fase final estadual, que reunirá os melhores times de cada região em busca do título máximo da competição.

Copa Serigy

A Copa Serigy de Futebol Amador é promovida pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel), em parceria com a Federação Sergipana de Futebol (FSF) e apoio do Banese. O evento também foi possível graças à emenda parlamentar do senador Alessandro Vieira, no valor de R$ 500 mil, apoio já garantido também para a próxima edição em 2026.

Em sua primeira edição em 2025, o torneio mobiliza 31 municípios, com a participação de 62 equipes distribuídas entre as categorias masculina e feminina. A competição é realizada em 21 cidades-sede, com a programação de 154 partidas até o final de outubro. Um marco desta edição é a obrigatoriedade da inscrição de equipes femininas por todos os municípios participantes, consolidando o protagonismo do futebol feminino no estado.

A premiação totaliza R$ 210 mil, distribuídos de forma igualitária entre as categorias. Além disso, a equipe campeã feminina representará Sergipe na Copa Rainha Marta Nordeste, ampliando a visibilidade do futebol sergipano no cenário regional.

Foto: Thiago Santos