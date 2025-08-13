Curso EMCO capacitará cirurgiões-dentistas e acadêmicos de odontologia para emergências

Situações como desmaios, crises hipertensivas, hipoglicemia, engasgo e até paradas cardiorrespiratórias, podem ocorrer durante atendimentos odontológicos e exigem preparo técnico e ação imediata dos profissionais. Para capacitar cirurgiões-dentistas e estudantes da área a lidar com esses cenários, será realizado no dia 30 de agosto o EMCO – Emergências Médicas em Consultório Odontológico, curso exclusivo ministrado pelo cirurgião-dentista Breno Barbosa.

Com abordagem prática e totalmente imersiva no ambiente odontológico, a formação tem como foco a identificação e o manejo correto de intercorrências médicas que podem surgir durante procedimentos clínicos, como hipoglicemia, reações alérgicas graves e outras condições potencialmente críticas.

“Emergências como desmaios, crises hipertensivas, reações alérgicas graves e até paradas cardiorrespiratórias podem acontecer no consultório e, quando ocorrem, exigem uma resposta rápida e eficaz. Estar preparado para agir nessas situações pode ser decisivo para salvar a vida do paciente”, explica Breno Barbosa.

O EMCO será realizado na clínica odontológica, no Jardim Europa Medical Center – Sala 1230, em Aracaju. As vagas são limitadas, e as inscrições devem ser feitas pelo link disponível na bio do Instagram @breno.ctbmf.

A iniciativa surge como oportunidade para profissionais e acadêmicos que buscam ampliar sua formação e adquirir mais confiança diante de situações de risco no consultório. Mais do que técnica, o curso destaca a importância da prontidão e do cuidado como elementos essenciais na preservação da vida.

Sobre Breno Barbosa

Graduado pela Universidade Tiradentes (UNIT) e especialista em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), o Dr. Breno Barbosa é mestre e doutorando em Odontologia pela Universidade Federal de Sergipe (UFS). Cursos em Suporte Básico de Vida (NESES) e Basic Life Support/RCP Pro (American Safety & Health Institute).

Foi coordenador do curso de Odontologia no Centro Universitário Ages (Paripiranga/BA) e, atualmente, é coordenador e professor do curso de pós-graduação (aperfeiçoamento) em Cirurgia Oral no Instituto Gois Aguiar e professor do curso de Cirurgia Oral do Centro de Aperfeiçoamento Profissional (CAP), ambos em Aracaju/SE

Também é cirurgião bucomaxilofacial do Centro de Tratamento Ortofacial (CTO) e do Serviço de Urgência do Hospital Unimed, onde atua em conjunto com os cirurgiões Dr. Lucas Guerzet e Dr. Mark Jon, na realização de diversos procedimentos, em especial, cirurgias ortognáticas e artroscopia da articulação temporomandibular (ATM).

Texto e foto NV Comunicação