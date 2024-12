Curta-SE 23 divulga a lista dos filmes selecionados para as mostras competitivas do festival

Relação dos selecionados está à disposição no site do Curta-SE

Os realizadores e cinéfilos de plantão que estavam contando os dias para saberem os filmes selecionados que participarão das Mostras Competitivas do Festival Iberoamericano de Cinema de Sergipe, o Curta-SE 23, já podem conferir a lista a partir desta sexta-feira, 27, no site curtase.com.br.

“O júri de pré-seleção maratonou, selecionou criteriosamente os filmes e a espera acabou! Segue a lista dos contemplados para as mostras competitivas do Festival Curta-Se 23 nas categororias Curta Iberoamericano; trailer; webserie; vídeo de bolso; longa metragem e curta sergipano. Agora é só correr para acessar o nosso site e conferir o resultado. Parabéns a todos os realizadores e envolvidos nos filmes selecionados para mais uma edição especial do Curta-SE”, agradeceu Deyse Rocha, produtora executiva do Curta-SE.

Toda a diversidade trazida pelo Festival Iberoamericano de Cinema de Sergipe será levada ao público dos dias 13 à 15 de janeiro. A abertura oficial do evento acontece no dia 13 de janeiro em uma grande cerimônia que vai reunir produtores, o público admirador do festival e a imprensa sergipana no Teatro Tobias Barreto. O evento será aberto ao público mediante ingressos solidários através da troca por um quilo de alimento. Cada CPF tem direito a trocar até três ingressos, sendo que cada ingresso corresponde à um quilo de alimento.

“As Mostras Competitivas do Curta-SE 23, seguem nos dias 14 e 15 de janeiro de 2025, no Cine Vitória, em Aracaju. Na noite do dia 15 de janeiro será realizada a cerimônia de premiação do festival, com a escolha dos melhores filmes desta edição. Esta cerimônia também acontece no Cine Vitória, com acesso livre para todos, contou Deyse.

Texto e foto Miza Tâmara