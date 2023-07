Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá voltam a celebrar os álbuns da Legião Urbana

Show será no dia 7 de outubro, no Centro de Convenções AM Malls Sergipe

Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá estarão em Aracaju, no dia 7 de outubro, com a turnê “As V Estações”. A dupla volta aos palcos oito anos depois do início do Projeto que celebra os álbuns da banda Legião Urbana. Em 2015, foi a primeira reunião dos integrantes sem o líder Renato Russo, falecido em 1996. Com organização local das empresas Augustus Produções e Yuri Rocha Produções, o show será no Centro de Convenções AM Malls Sergipe, a partir das 21 horas. O 1º lote de convites está à venda na loja Point do Ingresso (RioMar Shopping) e Mauí Food Park.

André Frateschi (vocal), Lucas Vasconcellos (guitarra), Mauro Berman (diretor musical e baixista) e Pedro Augusto (teclados) voltam a dividir a estrada com a dupla. A banda os acompanha desde 2015, quando houve o primeiro encontro em celebração aos 30 anos do álbum de estreia dos músicos com a banda Legião Urbana (o disco Legião Urbana, de 1985).

Além da apresentação na capital sergipana, outros 15 shows estão confirmados em cidades como Manaus, Curitiba, Porto Alegre, Florianópolis, Belo Horizonte, Natal, Teresina, João Pessoa, Recife, Salvador entre outras.

SOBRE LEGIÃO URBANA

Mudaram as estações

É sempre prevista a chegada de dias mais claros e tranquilos depois da passagem de uma vigorosa tempestade. Com a banda Legião Urbana também foi um pouco assim. Aconteceram algumas tortuosidades significativas no eixo da banda: Renato Russo, Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá acabaram por ser um trio novamente. Uma transformação que os levaram à busca da espiritualidade e de novos papéis a desempenhar. Isso fez com que houvesse uma profunda mudança estética e temática do álbum “Que Pais é Este” para o “As Quatro Estações”.

“Somos feitos das canções que escutamos. Elas são nossos oráculos, são textos sagrados aos quais recorremos durante a vida. E, tratando-se do repertório da Legião, a coleção é imensa”, disse André Frateschi, vocal da banda legião Urbana.

O terceiro Projeto de Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá – que vêm celebrando os álbuns da banda Legião Urbana -, costura um tecido com as canções e temas de “As Quatro Estações” e “V”. Bonfá, num estalo, batizou a nova turnê como “As V Estações”, a alma dessa nova empreitada.

O pentagrama foi o símbolo escolhido para nortear a criação desse novo Projeto; os quatro elementos coordenados pelo espírito, uma linha contínua com cinco vetores, contam essa história: I AR (confissão, entrega, espelho), II ÁGUA (amor, relacionamento, self), III TERRA (super hits), IV FOGO (política, Brasil, luta, mudanças) e V ESPÍRITO (Só o amor salva). “Vivemos um momento de construção de novos caminhos, o amor como conselheiro, a integração do meio com o ambiente, o empenho em adiar o fim do mundo. Uma utópica quinta estação que trará novos e melhores dias”, conta Frateschi. “Em 2015, quando nos juntamos para essa celebração dos 30 anos de lançamento dos álbuns da Legião Urbana, o Projeto previa algo em torno de 20 shows. Agiu, então, a lei do encontro; formamos uma banda que criou raízes e assim foram – até agora – sete anos, duas turnês e centenas de apresentações. E, agora, estamos prontos para embarcar numa próxima estação: As V Estações” (André Frateschi, 2023).

Foto assessoria

Por Osanilde Oliveira