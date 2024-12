De virada, Juventude vence Confiança e conquista Sergipano Feminino

A última rodada do Campeonato Sergipano Feminino de 2024, foi de decisão da competição. As equipes do Juventude e Confiança se enfrentaram pela 5ª e última rodada do estadual. A partida aconteceu no estádio Vila Operária, no município de Estância, na região sul de Sergipe.

Com a bola rolando, o Confiança saiu na frente, mas o Juventude conseguiu a virada e acabou vencendo a partida por 3 a 2. Os gols do time estanciano foram de Fernanda Shaiane e Lais. Com a vitória, o Juventude conquistou o campeonato de forma invicta.

E a equipe vai representar o estado no Campeonato Brasileiro de 2025 promovido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A entidade parabeniza as atletas, comissão técnica e diretoria do Juventude pelo título de campeã do feminino do estadual de 2024.

Fonte e foto FSF