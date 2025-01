Delegação sergipana conhece estratégias de universalização das escolas de tempo integral

Práticas de gestão da política educacional têm fortalecido a oferta integrada da educação de tempo integral com a educação profissional e tecnológica

Uma delegação da Secretaria de Estado da Educação de Sergipe (Seed-SE) realizou, entre os dias 28 e 30 de janeiro, uma visita técnica ao Piauí para conhecer as práticas de gestão da política educacional e universalização da educação integral implementadas pela Secretaria de Estado da Educação do Piauí (Seduc-PI). Durante a visita, os representantes sergipanos tiveram a oportunidade de acompanhar as iniciativas que têm fortalecido a educação naquele estado, especialmente no que se refere à universalização das Escolas em Tempo Integral (ETI) integradas à Educação Profissional e Tecnológica (EPT).

A programação incluiu apresentações do modelo de gestão escolar adotado na rede estadual do Piauí, visitas às instalações da Seduc-PI e ao Centro Estadual de Tempo Integral (CETI) Duque de Caxias, além de encontros com equipes técnicas para debater temas como infraestrutura escolar, oferta do Ensino Profissional, Técnico e Tecnológico (EPT) e gestão de pessoas. Gestores e técnicos da Seed-SE, liderados pelo secretário executivo Marcel Resende, compuseram a delegação.

Resende observou que a escolha do Piauí como referência se baseou em dados e resultados concretos. Ao todo, o estado conta com 512 unidades escolares e, a partir de 2025, todas serão de Tempo Integral. “Pesquisamos todos os estados da Federação e constatamos que o Piauí foi o que mais avançou na expansão do ensino de Tempo Integral no Brasil. Em menos de três anos, alcançou a universalização. Portanto, essa experiência bem-sucedida do Piauí tornou-se um modelo para todo o Brasil”, destaca Marcel.

O coordenador do Núcleo Gestor de Educação em Tempo Integral da Seed-SE, Erbson Rodrigues, reconheceu a importância de compartilhar estratégias e práticas de gestão educacional para garantir a ampliação do número de Escolas de Tempo Integral em Sergipe. “As estratégias implementadas pelo estado do Piauí para universalizar a educação em tempo integral na rede estadual evidenciam o provérbio africano de que ‘é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança’. Nesse sentido, todos os profissionais da Seduc-PI e educadores reconhecem que, no centro de tudo, estão os estudantes, especialmente os em situação de maior vulnerabilidade social, para os quais todo empenho é necessário. É fundamental garantir maiores oportunidades educacionais, alimentação básica e ampliar a oferta de cursos que os preparem para o ingresso no mundo do trabalho”, afirma.

O secretário de Estado da Educação do Piauí, Washington Bandeira, juntamente com sua equipe técnica, apresentou todo o planejamento de reformas físicas das escolas, reordenamento, organização de professores, utilização de aulas por mediação tecnológica e planejamento integrado da rede para o desenvolvimento da gestão das aprendizagens.

Oferta integrada

Além da universalização das Escolas de Tempo Integral, outro diferencial do Piauí refere-se ao fato de que todas as unidades escolares contam com oferta integrada da educação profissional, preparando os estudantes tanto para a continuidade na vida acadêmica quanto para o mundo do trabalho.

“A Seduc-PI tem se destacado pelos investimentos em tecnologia e inovação, incluindo a implementação da disciplina de Inteligência Artificial no currículo escolar, a expansão do ensino de robótica e as parcerias internacionais, como a colaboração com o Massachusetts Institute of Technology (MIT), nos Estados Unidos, para o ensino de empreendedorismo”, acrescenta Rodrigues.

A delegação sergipana também conheceu essas iniciativas e discutirá possíveis adaptações para a realidade local. Atualmente, Sergipe conta com 109 Escolas de Tempo Integral, sendo 24 delas autorizadas para ofertar a ETI integrada à Educação Profissional e Tecnológica (EPT).

Visita ao Canal Educação

Gestores e técnicos da Seed-SE também visitaram, na quinta-feira, dia 30, a sede do Canal Educação, em Teresina, para conhecer práticas de mediação tecnológica adotadas pela Secretaria de Estado da Educação do Piauí (Seduc-PI). O grupo sergipano percorreu as instalações do Canal Educação, que conta com nove estúdios, sala de podcast, espaço para entrevistas e ambiente de mediação tecnológica.

O secretário executivo da Seed-SE, Marcel Resende, elogiou a estrutura e manifestou interesse em aplicar o modelo em Sergipe. “Esse projeto do Governo do Piauí é uma inspiração. O estúdio está conectado a 900 salas de aula em todo o estado, abrangendo diversas disciplinas e componentes curriculares. O salto do Piauí no Ideb nos últimos anos também se deve a esse trabalho realizado pelo Canal Educação”, afirma.

Já o secretário de Estado da Educação do Piauí ressaltou que a mediação tecnológica tem papel estratégico no processo de universalização das escolas de Tempo Integral integradas à educação profissional. “Para ofertar novos cursos técnicos, parte das aulas é ministrada pela plataforma Seduc Tec, e os conteúdos inseridos no sistema são gravados no Canal Educação. Além disso, a mediação tecnológica tem sido fundamental para a formação de professores e a preparação dos estudantes para o Enem”, explica.

Ao fim da agenda, os gestores realizaram uma reunião para consolidar os aprendizados e discutir possíveis parcerias na área educacional.

Com informações e fotos da Seduc-PI

