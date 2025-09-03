Kitty Lima celebra retomada de transplantes em Sergipe: “Um marco de esperança e vida”

A deputada estadual Kitty Lima (Cidadania/SE), vice-líder do Governo de Sergipe na Assembleia Legislativa, participou nesta quarta-feira (3) do evento que marcou o retorno dos transplantes de rim com doador falecido no estado, após 13 anos, e a realização do primeiro transplante de fígado pelo SUS estadual. O anúncio ocorreu no auditório do Centro Administrativo de Saúde Senador Gilvan Rocha, em Aracaju, e reuniu autoridades, profissionais de saúde e representantes da sociedade civil.

Segundo dados da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos (ABTO), Sergipe tem uma necessidade anual estimada de 137 transplantes de rim e 57 de fígado. Até então, o estado só vinha conseguindo atender parte dessa demanda com córneas, superando a meta em 2024, quando foram realizados 226 procedimentos. Agora, com o reforço do contrato firmado com a Fundação Beneficente Hospital de Cirurgia (FBHC), os sergipanos terão acesso também a transplantes de alta complexidade que salvam vidas e reduzem a fila de espera.

Emocionada, Kitty destacou o significado desse momento para a saúde pública:

“Estive presente nesse anúncio histórico e posso afirmar que Sergipe vive um novo tempo. Retomar os transplantes de rim e iniciar, pela primeira vez, os de fígado pelo SUS estadual é devolver esperança para dezenas de famílias. É transformar a dor da espera em vida. Essa conquista mostra o compromisso do governador Fábio Mitidieri e da nossa Secretaria de Saúde com um SUS mais forte, humano e inclusivo.”

De acordo com dados da Central Estadual de Transplantes, em 2024 Sergipe registrou 57 doadores, com captação de 56 rins, 22 fígados, 142 córneas e 4 corações. Até agosto de 2025, já são 37 doadores, com 36 rins, 18 fígados, 97 córneas e 4 corações captados.

Kitty Lima aproveitou para parabenizar a equipe técnica envolvida e reforçar seu compromisso, enquanto parlamentar, com o fortalecimento do sistema público de saúde:

“Esse é um marco para Sergipe. Mais do que números, estamos falando de vidas salvas, de famílias reunidas, de sonhos preservados. Como vice-líder do Governo, reafirmo o meu compromisso de trabalhar lado a lado para que esse avanço seja permanente e chegue a cada cidadão sergipano que precisa.”

O evento foi considerado um divisor de águas na política de transplantes do estado, recolocando Sergipe na rota nacional dos procedimentos e reforçando a integração entre governo, sociedade civil e rede filantrópica.

