Deputada Linda Brasil destina R$500 mil para a área da saúde de Sergipe

A defesa da saúde pública de qualidade é uma das principais pautas de atuação da deputada estadual Linda Brasil (Psol), que, inclusive, montou um Grupo de Trabalho (GT) com atuação focada na área. Demonstrando, mais uma vez, o seu compromisso em atender as demandas da população, a parlamentar destinou R$500 mil para o fortalecimento dos serviços da saúde voltados, principalmente, ao atendimento de grupos vulnerabilizados. O montante, já pago, beneficiará duas instituições de saúde: a Fundação Hospitalar Amparo de Maria, na cidade de Estância, e o Hospital e Maternidade Santa Isabel, em Aracaju.

Dos recursos pagos por meio de emendas parlamentares impositivas, foram destinados R$100 mil para garantir o fortalecimento dos serviços da Fundação Amparo de Maria, bem como R$400 mil para a manutenção da Unidade de Atenção Especializada de Saúde do Santa Isabel e para a implementação do serviço de atendimento à população LGBTQIA+, por meio do ambulatório trans.

“Nós temos um dos piores dados de mortalidade infantil dos estados brasileiros e isso precisa mudar. Esse investimento na maternidade Santa Isabel e na Casa das Marias, foi para levar melhor estrutura de atendimento às pessoas que precisam de atendimento pré-natal e de parirem com segurança e o estado precisa garantir isso. Além disso, somos o segundo pior estado em mortalidade materna. As instituições de saúde pedem socorro e investimento financeiro é uma forma de ajudar, mas esse problema só vai acabar quando o Governo do estado decidir tratar a gestão da saúde com seriedade, valorizando os profissionais, fazendo novos concursos e ampliando os serviços ofertados à população”, analisa a deputada.

Linda Brasil defende a criação de ambulatórios LGBTQIA+ em todo o território sergipano e para isso está investindo emendas para essa finalidade. “Os ambulatório trans são de extrema importância para a população LGBTQIA+, pois são nesses aparelhos de saúde que pessoas travestis, transexuais e não binárias serão atendidas. A ideia é que, nesses espaços, haja uma equipe multidisciplinar que garanta o atendimento seguro, orientando as/os usuárias/os em suas necessidades no processo transexualizador”, explica a deputada.

Além de investir na Saúde por meio de emendas impositivas, a deputada Linda Brasil tem cumprido com sua função de fiscalizar, denunciar as negligências do Estado e propor melhorias na área. “Todas as semanas usamos a tribuna para denunciar a série de problemas na área da saúde. Mas não apenas isso. Nós também protocolamos projetos de lei, fiscalizamos as políticas públicas e defendemos os direitos das cidadãs e cidadãos sergipanos. A saúde pública precisa ser uma prioridade da gestão pública. Por isso, estamos com nossa atuação aguerrida, combativa, exigindo que o Estado garanta esse direito constitucional a todas as pessoas do nosso estado”, reforçou.

Foto assessoroa

Por Marcela Prado