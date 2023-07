Deputado Paulo Júnior discute implantação da Sala do Produtor Rural em Salgado

Na manhã desta quinta-feira (13), o deputado estadual Paulo Júnior (PV) esteve reunido com o presidente do Sistema Faese/Senar, Ivan Sobral, para discutir acerca da implantação da Sala do Produtor Rural no município de Salgado.

O parlamentar sergipano esteve acompanhado do vereador Aécio do Tombo, do secretário de Agricultura, Roberto Silva, e do Agente de Desenvolvimento, Beto Góis, todos do município do Centro-Sul do Estado.

Paulo Júnior destacou que a implantação da Sala do Produtor deverá diminuir a distância entre o conhecimento e aquele que produz o alimento da população, levando capacitações do pequeno ao grande produtor.

A Sala do Produtor Rural tem o objetivo de promover ações na área de assistência técnica, promoção social, como o Senar Saúde e cursos de capacitação para aumentar a produtividade e garantir a sustentabilidade das empresas rurais, incentivando o produtor a tornar-se um empreendedor no campo.