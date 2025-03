Deputados estaduais questionam SES sobre plano de contingência de sazonalidade

O líder da oposição na Assembleia Legislativa, deputado Paulo Junior (PV) e o deputado Georgeo Passos cobraram da Secretaria de Estado da Saúde o plano de contingência por conta da sazonalidade e do aumento de síndromes gripais em crianças. Durante a sessão desta quinta-feira, 13, Paulo Júnior fez um aparte e falou sobre dados de boletim da Fiocruz que aponta Sergipe entre os estados com incidência de SRAG em níveis de alerta e com tendência de crescimento de longo prazo.

“Esta semana,cobrei pelas redes sociais que o governo apresente o plano de contingência da sazonalidade e até agora a Secretaria de Estado da Saúde não divulgou o que será feito. Ano passado, foi feita a divulgação, mas, em visitas realizadas às unidades, não percebemos os investimentos divulgados pelo governo e esperamos que não se repita o que aconteceu em 2023 e 2024, com crianças aguardando leitos de UTI e atendimento”, declarou.

Boletim da Fiocruz, divulgado dia 7 de março, chama a atenção para a manutenção da tendência de crescimento do número de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em crianças e adolescentes até 14 anos. O aumento atinge patamares de incidência moderada à alta em muitos estados da Região Norte, além de alguns estados do Centro-Oeste e em Sergipe.

O deputado Georgeo Passos também questionou a saúde estadual e comentou as intervenções da saúde de Aracaju, a qual noticiou ampliação da ala pediátrica do Hospital Fernando Franco.

