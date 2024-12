Dezembro Vermelho: Saúde reforça cuidado preventivo e tratamento contra HIV

Durante o Dezembro Vermelho, a campanha nacional de prevenção ao HIV/Aids e outras infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), reforça a atenção e orientação aos métodos de prevenção contra doenças ou infeções transmitidas através da relação sexual desprotegida, do compartilhamento de seringas contaminadas ou de mãe para filho durante a gravidez e a amamentação.

As formas de transmissão também podem ser prevenidas e as infecções, tratadas. Por essa razão, é recomendável realizar teste rápido com frequência e se proteger em todas as situações, alerta a coordenadora do Programa de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST/Aids), Tuberculose e Hanseníase, Débora Oliveira.

“Os testes rápidos podem ser realizados em qualquer Unidade de Saúde da Família (USF) ou no Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), no Cemar Siqueira Campos. Sendo o resultado positivo, o paciente com a infecção confirmada recebe o tratamento e é acompanhado por uma equipe multidisciplinar no Serviço de Atenção Especializada (SAE), que também fica localizado no Cemar Siqueira Campos”, informa Débora.

Na rede municipal de Saúde Aracaju, os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) podem obter outras formas de proteção contra ISTs. Todas as 45 USFs disponibilizam preservativos internos e externos. Além disso, a Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) é disponibilizada nas USFs e no CTA, localizado no Cemar Siqueira Campos. Já a Profilaxia Pós-Exposição (PEP) está disponível também nas USFs, no CTA e nos Hospitais Municipais Nestor Piva e Fernando Franco.

A coordenadora do Programa de IST/Aids, explica ainda a diferença entre a PrEP e a PEP, além de quando utilizar cada um dos métodos.

“A Profilaxia Pré-Exposição é um método de prevenção que consiste no uso diário de medicamentos antirretrovirais via oral em pessoas não infectadas, mas que estiveram vulneráveis à infecção pelo HIV. A prescrição é feita por profissional após avaliação de critérios de uso para a profilaxia. Já a Profilaxia Pós-Exposição é um serviço de urgência em que o usuário tem até 72 horas para iniciar a profilaxia. A rede municipal disponibiliza medicamentos antirretrovirais após um possível contato com o vírus HIV, em situações de exposição e risco como violência sexual, relação sexual desprotegida (sem o uso de camisinha ou com rompimento da camisinha); acidente ocupacional, com instrumentos perfurocortantes ou em contato direto com material biológico. Esta profilaxia de urgência é realizada por 28 dias após a exposição desprotegida”, reforça Débora.

O acesso aos medicamentos ocorre de forma gratuita e a dispensação é realizada com a presença do profissional farmacêutico. Para receber esse tipo de medicamento, tanto na Unidade de Saúde da Família a que está vinculado, quanto no Cemar Siqueira Campos, o usuário deve apresentar receita médica, Cartão Nacional do SUS, Cartão da Pasta Família, ou comprovante de residência e documento de identificação com foto.

