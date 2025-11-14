Dia Mundial do Diabetes: biomédica alerta para sintomas e reforça necessidade de prevenção

Celebrado nesta sexta-feira, 14, o Dia Mundial do Diabetes reforça o alerta para o avanço da doença no Brasil e para a importância do diagnóstico precoce. Segundo o IDF Atlas 2025, mais de 16 milhões de brasileiros vivem com diabetes — a maioria com o tipo 2, diretamente relacionado ao estilo de vida, incluindo excesso de peso, sedentarismo, alimentação inadequada e fatores emocionais.

Para a biomédica Viviane Lins, diretora da unidade especializada em tratamento e acompanhamento de diabetes tipo 2 e pré-diabetes Doutor DM2, a conscientização é o primeiro passo para frear esse avanço. “A prevenção sempre é o melhor remédio. Além de cuidar da alimentação e praticar exercícios físicos, é essencial controlar o estresse e a ansiedade, porque o diabetes também está ligado a fatores emocionais, que aumentam a resistência insulínica”, explica.

Segundo ela, o corpo costuma dar sinais antes do diagnóstico e é importante observar mudanças sutis. “O corpo é sábio e dá avisos. Boca seca, sede excessiva, vontade constante de urinar, visão embaçada e compulsão por doces são sintomas que merecem atenção. Nas mulheres, a candidíase vaginal recorrente também pode estar associada ao descontrole glicêmico”, orienta.

Tratamento integrativo

Na Doutor DM2, o tratamento é conduzido de forma integrada e personalizada, com foco na melhora do metabolismo, no controle da glicemia e no equilíbrio emocional. As consultas são estruturadas para avaliar o histórico clínico do paciente, identificar hábitos de vida e traçar um plano de acompanhamento contínuo.

A clínica adota diferentes protocolos conforme o perfil de cada paciente. O método Reverse é voltado para a remissão do diabetes tipo 2, buscando restabelecer níveis normais de glicose e o funcionamento metabólico adequado. Já o Reverse Balance alia esse controle ao fortalecimento muscular. Para pessoas em estágio de pré-diabetes, o método Essential costuma apresentar melhoras clínicas visíveis em até dois meses.

“O corpo se adapta quando há constância. Trabalhamos o controle alimentar, suplementações inteligentes e terapias complementares que ajudam o organismo a se equilibrar de dentro para fora”, afirma Viviane.

Cuidado humanizado

Além da abordagem clínica, o cuidado humanizado tem papel decisivo no tratamento do diabetes. A atenção acolhedora oferece suporte contínuo e devolve ao paciente a confiança em uma vida saudável. “O paciente diabético é muito fragilizado, mas precisa saber que há esperança. Na Doutor DM2, a gente caminha junto até a remissão. Diabetes tem jeito, sim, e viver com saúde é possível”, reforça Viviane.

Para a biomédica, exames de rotina, hábitos equilibrados e acompanhamento profissional são as melhores ferramentas para prevenir e controlar a doença.. “Não é só equilibrar a glicose, é sobre resgatar a qualidade de vida, a autoestima e a alegria de viver com saúde e propósito”, conclui.

Sobre a Doutor DM2

A Doutor DM2 é uma rede brasileira especializada no tratamento e acompanhamento de pessoas com diabetes tipo 2 e pré-diabetes. A marca atua com um protocolo exclusivo que une ciência, nutrição e terapias naturais para ajudar os pacientes a controlar a doença e alcançar o estado de remissão.

Com mais de 40 unidades em 12 estados, a rede é referência nacional em cuidado humanizado e integral. Em Aracaju, a clínica está localizada na Rua Arauá, 882, bairro São José. Mais informações no Instagram @doutordm2aracaju.

